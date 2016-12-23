Глава Минэнерго Украины: Мы готовы к холодам
Киев, 23 Декабря 2016, 12:25 — REGNUM Объединенная энергетическая система Украины на сегодняшний день работает в полном режиме и готова к холодному периоду. Об этом в Раде заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, передает 23 декабря телеканал «112 Украина».
«На сегодняшний день объединенная энергетическая система Украины работает в полном режиме. Мы готовы к любым температурным режимам, полностью обеспечены всеми энергетическими ресурсами. И потребители, и промышленность могут спать спокойно без всяких замечаний», — отметил Насалик.
Напомним, ранее в «Нафтогазе Украины» сообщили о том, что в стране имеются достаточные запасы природного газа. Они дадут возможность успешно завершить отопительный сезон 2016−2017 годов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2015 года Киев прекратил покупать у России природный газ. Однако украинская сторона продолжает приобретать транзитный газ у стран Евросоюза.
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