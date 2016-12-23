Пятница, 23 Декабря 2016 года
14:34:48 МСК

Путин: Дефицит бюджета – абсолютно приемлемая величина

Экономика
Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 23 Декабря 2016, 12:23 — REGNUM  Об основных макроэкономических показателях развития страны рассказал сегодня, 23 декабря, президент РФ Владимир Путин в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции, которая началась несколько минут назад в Центре международной торговли в Москве.

Глава государства сообщил, что снижение ВВП в этом году составит 0,5−0,6% и привел показатели 2015 г., когда ВВП снизился на 3,7%. Путин отметил, что в ноябре был отмечен рост ВВП, он произошел за счет подъема производства в отраслях реального сектора экономики — тяжелом машиностроении, транспортном машиностроении, химической, легкой и перерабатывающей промышленностях. Он особо выделил сельское хозяйство, где рост по итогам года составил 4,1%.

В 2016 г. зафиксирован рекордно низкий уровень инфляции, рассказал президент. Если в 2011 г. он составил 6.1%, то в текущем — 5,5%.

Дефицит бюджета по итогам года ожидается в размере 3,7%. По мнению Путина, это — «абсолютно приемлемая величина». Он подчеркнул, что сохранен положительный баланс внешней торговли, не тронуты средства Фонда национального благосостояния, резервы правительства 100 млрд долларов, золотовалютные резервы Центрального банка также увеличились. «Все это, — резюмировал глава государства, — хорошая подушка безопасности». Среди положительных моментов состояния экономики он также выделил рост загрузки транспорта, что объяснил «оживлением промышленности», снижение оттока капитала, который в 2014 году превышал 500 млрд долларов, в 2015-м равнялся 57 млрд долларов, а в текущем году составил всего 16 млрд долларов.

Президент отметил снижение реальных доходов населения, потребительского спроса, инвестиций. Однако, подчеркнул Путин, за последние месяцы выросла зарплата в реальном секторе экономики.

Президент также сообщил о положительной динамике в демографии. Сохранился естественный прирост населения, отмечено снижение рождаемости и смертности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пресс-конференция Владимира Путина
Главное сегодня
NB!
23.12.16
Олег АйрапетовБыстрой победы в России нет
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
23.12.16
Путин: Освобождение Алеппо — крупнейшая гуманитарная операция современности
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Украина хочет сама экспортировать газ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
23.12.16
Средства на индексацию пенсий и пособий заложены в бюджете-2017 — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
«Хакеры сказали людям правду» — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Путин признал проблемы, но обещает их победить
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Экономика
NB!
23.12.16
Гонка вооружения: Все происходит по умолчанию — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Глава ПАСЕ Аграмунт посетит Москву в январе
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
23.12.16
Рязанская мэрия расторгла договор на снос дома Циолковского
РязаньРоссия Судьба архитектурного наследия Культура
NB!
23.12.16
Якутяне — Путину: Почему в богатой республике царит крайняя нищета?
ЯкутскРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Почему Польшу захлестнули протесты
ВаршаваПольша Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Яков РудьВойна Украины — большой бизнес олигарха Порошенко
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
23.12.16
Глава ЦРУ: «Ответные» кибератаки на Россию — ниже величия США
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
23.12.16
«Нефть нашла точку баланса»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
23.12.16
«Доллар может проверить на прочность 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевWashington Post: Алеппо – признак упадка США
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту
БернШвейцария Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
В «АЛРОСА» идут массовые сокращения — «руководство ГОКа экономит на всём»
ЯкутскРоссия Безработица Общество
NB!
23.12.16
Госдеп США признал США агрессором
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
23.12.16
Северная Корея считает «смешными» президентские амбиции Пан Ги Муна
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
23.12.16
У РЖД может появиться свой оператор сотовой связи
МоскваРоссия Сотовая связь Экономика
NB!
23.12.16
Девальвация 2.0: Юань потерял еще 28 базисных пунктов
ПекинКитай Курсы валют Экономика
ещё главное