Путин о сельском хозяйстве: Нужно выйти на «тропу устойчивого развития»

Москва, , 12:23 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что сельскохозяйственное машиностроение демонстрирует хорошие темпы роста, это одна из тех отраслей которая вытягивает показатели машиностроения и показатели ВВП.

Говоря о государственной поддержке сельхозмашиностроения и сельского хозяйства, Путин отметил, что антикризисные меры не могут быть постоянными. «Она нужна для того, чтобы справиться с текущими проблемами и выйти на «тропу устойчивого развития», — сказал глава государства.

Сельхозмашиностроение и другие отрасли будут жить не на субсидии, а на естественном спросе, а он обеспечивается подъемом самого сельского хозяйства. В целом, в 2016 году тренд положительный: 4% роста самого сельского хозяйства и в связи с ростом доходов сельхоз предприятий будет расти спрос и на продукцию машиностроения.

«Пока эти тенденции слабые, их нужно поддерживать. В 2017 году поддержка «слабым» отраслей будет продолжена», — сказал Путин. На сельское хозяйство будет выделено 216 млрд рублей субсидий, на промышленность — 7 млрд руб.

В это году урожай будет свыше 119 млн тонн. Путин поблагодарил селян, добавив, что такого в новейшей истории не было, а в СССР было в 1970-х годах.

Традиция больших ежегодных пресс-конференций президента России берет начало в 2001 году. Рекорд длительности беседы был поставлен в 2008 г., когда Владимир Путин отвечал на вопросы 4 часа 40 минут.

Напомним, первоначально глава государства планировал встретиться с представителями СМИ 22 декабря, однако пресс-конференция была перенесена в связи с убийством в Турции российского посла Андрея Карлова. 22 декабря состоялось прощание с дипломатом, Путин принял участие в траурном мероприятии.