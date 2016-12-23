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США наживаются на нефтяных неудачах Мексики

Экономика
Мексика становится все более энергозависимой от США

Мехико, 23 Декабря 2016, 13:03 — REGNUM  Американские нефтепереработчики наживаются на росте спроса на топливо в Мексике. Они поставляют рекордные объемы энергоносителя соседней стране, которой не удалось расширить собственную сеть по переработке нефти для обеспечения быстро растущей экономики. Уже в 2017 года поставки топлива в Мексику могут превысить миллион баррелей в сутки. Так, североамериканское государство становится более зависимой от США в плане стратегических поставок энергии. Об этом пишет британское агентство Reuters.

За счет импорта из США Мексика обеспечивает американских нефтепереработчиков более $15 млрд в год. Речь идет о таких переработчиках как Valero, Marathon Petroleum и Citgo Petroleum. Они являются крупнейшими поставками бензина и дистиллятов в Мексику.

Вообще такой рост импорта американского топлива отражает ситуацию в мексиканской экономике. Стране не удалось увеличить объемы нефтепереработки для удовлетворения спроса на энергоноситель, растущего 27 кварталов подряд. Это, в свою очередь, привело к быстрому повышению поставок нефти из США. Поэтому в 2016 году Мексика, экспортер сырой нефти, станет нетто-импортером черного золота из США. Как отмечают в Управлении энергетической информации США, впервые на юг из Штатов отправится больше очищенной нефти, чем сырой нефти на север. Хотя еще десять лет назад чистый импорт нефти из Мексики в США составлял 1,45 млн баррелей.

Директор Института нефти и исследовательских продуктов в Морнингстаре Сэнди Филден заявила, что аппетиты Мексики относительно американского бензина и дистиллятов играет важную роль в поддержании моржи переработчиков на северном побережье Мексиканского залива. Кроме того, экспорт американской нефти в этом направлении помогает США избавиться от избытка предложения на внутреннем рынке, а это в целом повышает рентабельность отрасли, пояснил аналитик Barclays equity Пол Ченг.

Издание отмечает, что Citgo Petroleum, которая принадлежит венесуэльской госкомпании PDVSA, экспортировала в Мексику в 2016 году почти 57 тыс. баррелей топлива. Marathon Petroleum в это же время отгрузила около 43 тыс. баррелей в сутки. В этом году Valero отказалась комментировать свои поставки в Мексику, но в прошлом она стала крупнейшим экспортом топлива в эту страну, поставив около 62 тыс. баррелей топлива в сутки.

Ранее ИА REGNUM писало, что в июле Мексика нарастила импорт бензина до огромных масштабов. Госкомпания Pemex установила рекорд — в июле доля импортируемого бензина составила 62%. В тот период 2016 года объем закупаемого бензина составил 504,6 тыс. баррелей в сутки, притом, что спрос на национальном мексиканском рынке составляет всего 815 тыс. баррелей ежесуточно. Мексика имеет на своей территории хорошо развитое производство нефти, однако она вынуждена закупать такие огромные объемы бензина из-за катастрофической нехватки собственных нефтеперерабатывающих мощностей.

Читайте подробнее: Мексиканский антирекорд: своя нефть — есть, бензина — нет

Что касается состояния нефтяной отрасли Мексики, то сегодня добыча черного золота в стране составляет 2−2,2 млн баррелей в сутки. Еще десять лет назад нефтедобыча страны была в два раза больше, а Мексика входила в десятку стран по объемам производства этого энергоносителя. Однако сегодня мексиканский нефтяной сектор находится не в лучшем состоянии, виной тому низкие цены на нефть и экономическая ситуация в самой стране.

В целом финансовое положение Pemex сегодня оценивается не лучшим образом. Так, чистый убыток компании в первом квартале составил $3,6 млрд. Во втором квартале 2016 года вырос на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил $4,4 млрд. Это стал 15 подряд квартальный чистый убыток Pemex. Выручка компании во втором квартале сократилась на 17,2% по сравнению со вторым кварталом 2015 года и составила $11,9 млрд. Добыча нефти в это же время сократилась до 2,18 млн баррелей в сутки, то есть на 2,2%.

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Читайте ранее в этом сюжете: Захеджированная Мексика: получила почти $3 млрд за падение цен на нефть

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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