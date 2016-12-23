Агентство Fitch отзывает рейтинги компаний РФ по национальной шкале

В срок до 31 марта 2017 года будут отозваны примерно 150 публичных рейтингов

Москва, , 12:10 — REGNUM Международным рейтинговым агентством Fitch Ratings было принято решение об отзыве рейтингов всех российских компаний по национальной шкале. Такое сообщение опубликовано московским офисом агентства 23 декабря.

В агентстве пояснили, что рейтинги подлежат отзыву в связи с введением в России новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов. Она делает невозможным использование в регулятивных целях рейтингов Fitch по российской национальной шкале.

В срок до 31 марта 2017 года будут отозваны примерно 150 публичных рейтингов по российской национальной шкале, однако агентство продолжит присваивать российским эмитентам рейтинги по международной шкале.

Как отметил управляющий директор московского офиса Fitch Дмитрий Сурков, агентство поддерживает и стремится продолжать открытый и конструктивный диалог с Центральным банком России. Также в Fitch напомнили, что агентство представлено в России с 2003 года. Оно, как и прежде, нацелено на предоставление прозрачных и ориентированных на перспективу мнений о кредитоспособности для инвесторов на российском рынке.