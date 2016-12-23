Ростовская область: принят бюджет-2017 с дефицитом в 4,8 млрд рублей

Ростов-на-Дону, , 12:05 — REGNUM

Депутаты Ростовской области во втором чтении приняли региональный бюджет на 2017 год и плановый период 2018—2019 годы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре донского парламента, дефицит казны в будущем году будет равен 4,8 млрд рублей.

Согласно утвержденному проекту, основные параметры главного финансового документа в будущем году составят 143,5 млрд рублей по доходам и 148,3 млрд рублей по расходам.

Так, ко второму чтению были увеличены суммы, которые будут направлены на образование и жилищно-коммунальное хозяйство. Значительное внимание будет уделено теме газификации сельских территорий Дона. Не забыли депутаты и о приближающемся чемпионате мира по футболу, который регион примет в 2018 года.

Что касается основных параметров регионального бюджета на последующие два года, то доходы в 2018 году запланированы в сумме 138 млрд рублей, расходы — в размере 141 млрд рублей, в 2019 — 143,9 млрд и 143 млрд рублей соответственно.

«Бюджет региона на ближайшую трехлетку сбалансирован, и в нем учтены все средства на оказание поддержки населению. Между первым и вторым чтением в рабочую группу поступило 37 поправок к проекту бюджета. Из них были учтены 10, касающихся в основном решения хозяйственных вопросов на сумму 509 млн рублей», — отметил первый заместитель спикера донского Заксобрания Андрей Харченко.

Напомним, публичные слушания по проекту бюджета Ростовской области на 2017 год состоялись 6 декабря. В первом чтении законопроект был принят 14 декабря. По сравнению с текущим годом доходы региональной казны выросли на 12,6%, расходы увеличились на 7,6%.