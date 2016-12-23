В Минтрансе РФ не получали телеграмму из Душанбе о приостановке полетов

Москва, , 11:59 — REGNUM Министерство транспорта России не получало официальной телеграммы от Таджикистана, касающейся приостановки полетов «Уральских авиалиний». Об этом 23 декабря пишут «Ведомости».

В российской компании «Уральские авиалинии» официальными уведомлениями также не располагают. «На данный момент авиакомпания не получила официальных уведомлений или документов о запрете или отмене рейсов в Таджикистан», — заявил официальный представитель авиаперевозчика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ответ приостановку полетов «Сомон эйр» в ряд регионов России министерство транспорта Таджикистана отменило полеты российской авиакомпании «Уральские авиалинии» из четырех городов России. Речь идет об аэропортах Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска.