В Северодвинске заложили АПЛ проекта «Борей-А» «Князь Пожарский»

Северодвинск, Архангельская область, , 11:57 — REGNUM В церемонии приняли участие руководство Военно-морского флота РФ, Военно-промышленной комиссии, Государственной Думы, Объединенной судостроительной корпорации, АО «ПО «Севмаш», АО ЦКБ морской техники «Рубин», Правительства Архангельской области. Доклад генерального директора М.А. Будниченко о закладке АПЛ в режиме телеконференции принял первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ И.Н. Харченко. Трансляция велась с Севмаша на дальневосточный завод «Звезда» (г. Большой Камень). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе завода.

«Князь Пожарский» станет 8-ой атомной подводной лодкой, завершающей линейку атомоходов проекта «Борей» и пятой в линейке АПЛ проекта «Борей-А». Проектант — конструкторское бюро морской техники «Рубин» (г. Санкт-Петербург). «Безусловно, на этом мы не останавливаемся, — отметил заместитель Главнокомандующего ВМФ Виктор Иосифович Бурсук. — Кораблестроение, как и любая другая сфера, движется в эволюционном процессе. ЦКБ морской техники «Рубин» по заданию Военно-морского флота работает над созданием нового ракетоносца, который будет строить прекрасное предприятие «Севмаш», гордость нашей страны». Наименование новому кораблю присвоено приказом Главнокомандующего ВМФ РФ В.И. Королева. На церемонии генеральный директор предприятия М.А. Будниченко был награжден медалью «За морские заслуги в Арктике», а общество — Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Группировка кораблей этой серии, вооруженных ракетным комплексом «Булава», составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. Три атомные подводные лодки проекта «Борей» — «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах» — уже переданы ВМФ и сейчас несут службу по программе флота. Головной ракетоносец серии «Борей-А» «Князь Владимир» заложен на Севмаше в 2012 году в присутствии Президента РФ В.В. Путина. Три других корабля проекта — «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III» — также строятся на предприятии.