Регулярные рейсы из Воронежа в Турцию предлагает запустить Turkish Airlines

Воронеж, , 11:49 — REGNUM Переговоры об открытии регулярных рейсов из Воронежа в Турцию возобновили представители авиакомпании Turkish Airlines. 21 декабря они посетили Воронеж, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта «Воронеж»

Гости из Турции осмотрели аэропортовый комплекс, ознакомились с инфраструктурой и техническим оснащением воздушной гавани, а также рассказали о возможностях Turkish Airlines, которая выполняет полёты по 119 направлениям.

Представители турецкой авиакомпании обсудили с руководителями туристических агентств, отелей и ресторанов Воронежской области проект открытия рейсов из Воронежа в Стамбул или Анталью. Как отмечалось на встрече, такие рейсы могут быть высоко востребованными.

Пока окончательного решения не принято, однако, как отмечалось, регулярные рейсы из Воронежа в Турцию могут быть открыты уже к новому туристическому сезону. В случае положительного решения жители Черноземья смогут летать регулярными рейсами через Стамбул в любую точку мира или напрямую в Анталью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Turkish Airlines уже заявляла о планах открыть регулярные рейсы из Воронежа — осенью 2015 года. Однако тогда реализация планов была отодвинута в связи с политическими сложностями.

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Авиакомпания Turkish Airlines совершает регулярные рейсы в 123 иностранных и 32 внутренних аэропорта в Европе, Азии, Африке и США. Авиапарк насчитывает 334 пассажирских и грузовых самолета.