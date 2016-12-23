Министр энергетики Грузии встретится с представителями российских компаний

С руководством компаний «Интер-РАО» и «Газпром-экспорт» Каха Каладзе встретится в Минске

Тбилиси, , 11:32 — REGNUM Вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе в рамках рабочего визита в Минск встретится с руководством российских компаний «Интер-РАО» и «Газпром-экспорт».

По информации министерства энергетики Грузии, встреча с представителями компании «Газпром-экспорт» состоится 23 декабря, и на ней будут рассмотрены вопросы, входящие в повестку дня ежегодных переговоров. Как известно, эти переговоры касаются условий транзита российского газа по территории Грузии в Армению. Российская компания требует изменения формы расчетов за транзит и вместо поставок Грузии 10% газа от общего объема транзита предлагает денежную форму оплаты. Грузинская сторона настаивает на получении природного газа взамен на транзит.

24 декабря состоится встреча с руководством «Интер-РАО», в ходе которой будут рассмотрены вопросы импорта электроэнергии в Грузию и текущие технические вопросы.