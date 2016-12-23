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«Мегафон» готов купить контрольный пакет акций Mail.ru Group

Экономика
Сумма сделки составит $740 млн

Москва, 23 Декабря 2016, 11:31 — REGNUM  Телекоммуникационная компания «Мегафон», предоставляющая услуги мобильной связи более чем 76 млн человек, собирается приобрести около 63,8% доли голосующих акций Mail.Ru Group. Соответствующее сообщение опубликовано 23 декабря на сайте «Мегафона».

Совет директоров компании принял решение созвать собрание акционеров для одобрения сделки по приобретению 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group Limited. На текущий момент владельцами ценных бумаг, которые составляют 63,8% доли голосующих акций Mail.Ru Group, являются компании группы USM.

Отмечается, что «Мегафон» отдаст $640 млн за пакет акций в момент закрытия сделки, еще $100 млн будут выплачены через год. Совет директоров компании одобрил проведение внеочередного собрания акционеров, мероприятие намечено на 20 января 2017 года. Сделка подлежит согласованию с Федеральной антимонопольной службой России.

«Сделка направлена на получение существенных синергетических эффектов для обеих компаний, включая расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг «МегаФона», запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети «ВКонтакте» и другие возможные инициативы», — говорится в сообщении.

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Телекоммуникации
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