Северный Кавказ вновь оказался в лидерах по безработице

Черкесск, , 11:28 — REGNUM Самый высокий уровень безработицы в России отмечен в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. В число трех регионов России с самым высоким показателем, по данным Федеральной службы государственной статистики, вошли сразу два региона округа — Ингушетия и Карачаево-Черкесия.

Так, в сентябре-ноябре 2016 года уровень безработицы в Ингушетии составил 29,7%. Почти вдвое меньше в Карачаево-Черкессии — 16%. В тройку лидеров попала и Республика Тыва с показателем 17,6%.

Стоит отметить, что общий уровень безработицы в Северо-Кавказском федеральном округе достигает 10,7%. Это почти в два раза выше, чем в целом по России — этот показатель в стране за три осенних месяца 2016 года составил 5,3%. Самый низкий уровень безработицы на Северном Кавказе продолжает оставаться в Ставропольском крае — 5,6%, но и он превышает среднероссийский показатель.

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В селах Северного Кавказа остро стоит вопрос безработицы

Стоит отметить, что проблема безработицы в северокавказском регионе стоит уже не один год. Несмотря на прилагаемые усилия властей, положительных сдвигов в решении проблемы практически не видно. Так, год назад средний уровень безработицы по СКФО составлял 10,5%. И из всех российских субъектов «первенство» по безработице также принадлежало Ингушетии — 30,7%.

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В Ингушетии принята программа по снижению безработицы