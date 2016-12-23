Полномочия по водоснабжению в Ярославской области перейдут постепенно

Ярославль, , 11:27 — REGNUM Полномочия по организации водоснабжения и водоотведения перейдут с муниципального уровня на уровень Ярославской области с 2018 года. Такое решение приняла Яроблдума 23 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С 2017 года регион заберет лишь часть полномочий в этой сфере: утверждение схемы водоснабжения, разработка инвестиционных программ, определение гарантирующего поставщика воды и т.д. Вопрос перехода собственности с уровня муниципальных образований на уровень региона, а также вопрос создания единого Водоканала и передачи его в концессию будет прорабатываться в течение 2017 года. Ранее правительство хотело забрать все полномочия уже с 1 января 2017-го.

«Губернатор прислушался к мнению депутатов как Ярославской областной думы, так и представительных органов местного самоуправления. Ряд предложений прошли в виде поправок, внесенных губернатором. Вместе с правительством мы будем поэтапно двигаться к решению наболевших проблем в сфере водоснабжения и водоотведения — на это будет целый год», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев.

Проект закона с учетом предложенных поправок был принят во втором чтении. Для решения спорных вопросов будет создана рабочая группа.

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