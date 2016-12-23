Пятница, 23 Декабря 2016 года
14:26:24 МСК

«Сложно переоценить вклад Росатома в развитие северных территорий РФ»

Экономика
Эксперты проводят итоги работы атомной отрасли уходящего года. Так, ФГУП «Атомфлот» после ввода в эксплуатацию атомного лихтеровоза «Севморпуть» в 2016 году выполнило два рейса в интересах Министерства обороны Российской Федерации

Москва, 23 Декабря 2016, 11:24 — REGNUM  Продолжилось строительство новых атомных ледоколов: в июне был спущен на воду ледокол «Арктика», в июле на Балтийском заводе заложен третий ледокол новой серии «Урал», продолжается строительство ледокола «Сибирь». Создается портовый флот из пяти судов для работы в порту Сабетта, два буксира — «Пур» и «Тамбей» — уже спущены на воду. В мае и июне 2016 года «ЗиО-Подольск» (предприятие машиностроительного дивизиона Росатома — Атомэнергомаша) завершил изготовление и отгрузил две реакторных установки РИТМ-200 для головного двухосадочного ледокола «Арктика» — они уже установлены на судно. Продолжается изготовление двух реакторов для первого серийного ледокола «Урал». В июле этого года в Санкт-Петербурге прошли швартовные испытания (комплексные испытания судовых систем) плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов», предназначенного для электро‑ и теплоснабжения Чукотского автономного округа с местом базирования в городе Певек. В Певеке начато строительство береговой инфраструктуры для ПАТЭС.

«Развитие ледокольного флота является стратегической задачей государственно масштаба, — заявил председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский. — Исследование и освоение арктического шельфа, развитие северных территорий РФ, создание Северного морского пути — всё это задачи государственной важности. Поэтому сложно переоценить вклад Росатома в решение этих задач в виде развития атомного ледокольного флота. Конечно, это долгосрочная программа, и в ближайшие годы Росатом продолжит ее разработку. Кроме того, в плане развития северных территорий Росатом в этом году вошел в завершающуюся стадию еще одного важного проекта — ПАТЭС, это революционный для отрасли проект создания мобильной атомной электростанции».

«В отношении развития ресурсной базы стоит отметить развитие наиболее перспективного месторождения урана на территории РФ — Витимского уранорудного района, расположенного в Бурятии. Вложения Росатома в этот проект позволят уже в следующем году существенно нарастить добычу урана в России, — уверен эксперт. — Из значимых событий в развитии атомной энергетики можно отметить вывод на полную мощность шестого энергоблока Нововоронежской АЭС. Это реактор ВВЭР-1200 поколения «3+», первый в мире реактор данного поколения с таким уровнем безопасности. Приблизительный аналог есть только в Южной Корее, но по некоторым характеристикам он уступает российскому. Так или иначе, но можно утверждать, что в данном направлении Росатом находится на пике технологического прогресса».

«Очень важным событием является и ввод в промышленную эксплуатацию реактора на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС, — считает Андриевский. — Этот реактор — основа для изучения вопросов создания замкнутого ядерного цикла. В целом именно за ректорами на быстрых нейтронах атомщики видят будущее мировой атомной энергетики. В этом направлении российские специалисты также в авангарде мирового прогресса. Как всегда, Росатом был активен на зарубежных рынках. Развитие иностранных проектов является одним из важнейших направлений работы Росатома. Сегодня рынок атомной энергетики — один из немногих рынков, где российская продукция является не только конкурентоспособной, но и передовой в плане технологий. Успехи Росатома за рубежом являются прямым тому свидетельством».

«С точки зрения экономики завершающийся 2016 год для российской атомной отрасли запомнится следующими событиями. Во-первых, это ожидаемый 20-процентный рост портфеля зарубежных заказов по сравнению с прошлым годом, — отметил начальник отдела анализа финансовых рынков ООО «КИТ Финанс» Василий Копосов. — Таким образом, совокупный портфель заказов Росатома (на весь жизненный цикл атомных станций) достигает 300 млрд долларов. Во-вторых, выработка атомной энергии в России выросла на 0,6% — это новый рекорд».

«В следующем году ожидаем сохранения обеих тенденций. Выработку поддержит введение в эксплуатацию 6-го энергоблока Нововоронежской АЭС и эксплуатация нового энергоблока Белоярской АЭС БН-800. Зарубежная экспансия Росатома тоже продолжится, вероятнее всего, в азиатском и южноамериканском регионах», — выразил уверенность эксперт.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Атомная энергетика
Главное сегодня
NB!
23.12.16
Путин: Освобождение Алеппо — крупнейшая гуманитарная операция современности
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Украина хочет сама экспортировать газ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
23.12.16
Средства на индексацию пенсий и пособий заложены в бюджете-2017 — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
«Хакеры сказали людям правду» — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Путин признал проблемы, но обещает их победить
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Экономика
NB!
23.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMУкраина проиграет в суде России $40 млрд и на этом всё: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
23.12.16
Глава ПАСЕ Аграмунт посетит Москву в январе
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
23.12.16
Рязанская мэрия расторгла договор на снос дома Циолковского
РязаньРоссия Судьба архитектурного наследия Культура
NB!
23.12.16
Якутяне — Путину: Почему в богатой республике царит крайняя нищета?
ЯкутскРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Почему Польшу захлестнули протесты
ВаршаваПольша Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Яков РудьВойна Украины — большой бизнес олигарха Порошенко
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
23.12.16
Долги Приморского театра оперы и балета припишут краевой администрации
ВладивостокРоссия Долги предприятий Общество
NB!
23.12.16
«Нефть нашла точку баланса»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
23.12.16
«Доллар может проверить на прочность 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевWashington Post: Алеппо – признак упадка США
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту
БернШвейцария Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
В «АЛРОСА» идут массовые сокращения — «руководство ГОКа экономит на всём»
ЯкутскРоссия Безработица Общество
NB!
23.12.16
Приморье — Путину: проблемы многодетных, в моногородах и на заводах
ВладивостокРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Общество
NB!
23.12.16
Северная Корея считает «смешными» президентские амбиции Пан Ги Муна
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
23.12.16
У РЖД может появиться свой оператор сотовой связи
МоскваРоссия Сотовая связь Экономика
NB!
23.12.16
Девальвация 2.0: Юань потерял еще 28 базисных пунктов
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
«Китаю не до смеха» — СМИ КНР заявляют, что с Трампом «придется воевать»
ПекинКитай Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
ещё главное