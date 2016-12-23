«Сложно переоценить вклад Росатома в развитие северных территорий РФ»

Эксперты проводят итоги работы атомной отрасли уходящего года. Так, ФГУП «Атомфлот» после ввода в эксплуатацию атомного лихтеровоза «Севморпуть» в 2016 году выполнило два рейса в интересах Министерства обороны Российской Федерации

Москва, , 11:24 — REGNUM Продолжилось строительство новых атомных ледоколов: в июне был спущен на воду ледокол «Арктика», в июле на Балтийском заводе заложен третий ледокол новой серии «Урал», продолжается строительство ледокола «Сибирь». Создается портовый флот из пяти судов для работы в порту Сабетта, два буксира — «Пур» и «Тамбей» — уже спущены на воду. В мае и июне 2016 года «ЗиО-Подольск» (предприятие машиностроительного дивизиона Росатома — Атомэнергомаша) завершил изготовление и отгрузил две реакторных установки РИТМ-200 для головного двухосадочного ледокола «Арктика» — они уже установлены на судно. Продолжается изготовление двух реакторов для первого серийного ледокола «Урал». В июле этого года в Санкт-Петербурге прошли швартовные испытания (комплексные испытания судовых систем) плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов», предназначенного для электро‑ и теплоснабжения Чукотского автономного округа с местом базирования в городе Певек. В Певеке начато строительство береговой инфраструктуры для ПАТЭС.

«Развитие ледокольного флота является стратегической задачей государственно масштаба, — заявил председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский. — Исследование и освоение арктического шельфа, развитие северных территорий РФ, создание Северного морского пути — всё это задачи государственной важности. Поэтому сложно переоценить вклад Росатома в решение этих задач в виде развития атомного ледокольного флота. Конечно, это долгосрочная программа, и в ближайшие годы Росатом продолжит ее разработку. Кроме того, в плане развития северных территорий Росатом в этом году вошел в завершающуюся стадию еще одного важного проекта — ПАТЭС, это революционный для отрасли проект создания мобильной атомной электростанции».

«В отношении развития ресурсной базы стоит отметить развитие наиболее перспективного месторождения урана на территории РФ — Витимского уранорудного района, расположенного в Бурятии. Вложения Росатома в этот проект позволят уже в следующем году существенно нарастить добычу урана в России, — уверен эксперт. — Из значимых событий в развитии атомной энергетики можно отметить вывод на полную мощность шестого энергоблока Нововоронежской АЭС. Это реактор ВВЭР-1200 поколения «3+», первый в мире реактор данного поколения с таким уровнем безопасности. Приблизительный аналог есть только в Южной Корее, но по некоторым характеристикам он уступает российскому. Так или иначе, но можно утверждать, что в данном направлении Росатом находится на пике технологического прогресса».

«Очень важным событием является и ввод в промышленную эксплуатацию реактора на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС, — считает Андриевский. — Этот реактор — основа для изучения вопросов создания замкнутого ядерного цикла. В целом именно за ректорами на быстрых нейтронах атомщики видят будущее мировой атомной энергетики. В этом направлении российские специалисты также в авангарде мирового прогресса. Как всегда, Росатом был активен на зарубежных рынках. Развитие иностранных проектов является одним из важнейших направлений работы Росатома. Сегодня рынок атомной энергетики — один из немногих рынков, где российская продукция является не только конкурентоспособной, но и передовой в плане технологий. Успехи Росатома за рубежом являются прямым тому свидетельством».

«С точки зрения экономики завершающийся 2016 год для российской атомной отрасли запомнится следующими событиями. Во-первых, это ожидаемый 20-процентный рост портфеля зарубежных заказов по сравнению с прошлым годом, — отметил начальник отдела анализа финансовых рынков ООО «КИТ Финанс» Василий Копосов. — Таким образом, совокупный портфель заказов Росатома (на весь жизненный цикл атомных станций) достигает 300 млрд долларов. Во-вторых, выработка атомной энергии в России выросла на 0,6% — это новый рекорд».

«В следующем году ожидаем сохранения обеих тенденций. Выработку поддержит введение в эксплуатацию 6-го энергоблока Нововоронежской АЭС и эксплуатация нового энергоблока Белоярской АЭС БН-800. Зарубежная экспансия Росатома тоже продолжится, вероятнее всего, в азиатском и южноамериканском регионах», — выразил уверенность эксперт.