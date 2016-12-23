ФАС предостерегла главу «ЛУКойла» от неуместных прогнозов цен на бензин

Вагит Алекперов сделал публичное заявление, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на рынке нефтепродуктов России

Москва, , 11:23 — REGNUM



Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) направила предостережение в адрес президента ПАО «ЛУКойл» Вагита Алекперова о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, сообщили в ФАС.

Напомним, Алекперов сделал публичное заявление в СМИ о росте цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов России. Он предрек рост цен на топливо на 8−12% в течение 2017 года.

ФАС отмечает, в соответствии с ч.5 ст.11 закона о защите конкуренции» физическим лицам, коммерческим организациям и некоммерческим организациям запрещается осуществлять координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов.