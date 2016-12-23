В Воронеже полностью снесли мини-рынок на Остужева

По заявлению мэрии, торговля здесь велась незаконно почти шесть лет

Воронеж, , 11:13 — REGNUM Работы по демонтажу павильонов и торговых палаток на территории теперь уже бывшего мини-рынка «Остужевский» в Воронеже завершены 23 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Активная фаза сноса рынка началась 8 декабря, несмотря на протесты торговцев. Всего на небольшом пятачке располагалось 82 торговых объекта, причем у большей части из них — 66 НТО — собственников установить так и не удалось. В отношении 16 объектов Железнодорожным районным отделом судебных приставов по городу Воронежу возбуждены исполнительные производства об их демонтаже.

В результате, сообщили в управлении административно-технического контроля, принудительно было демонтировано всего восемь НТО, остальные — добровольно.

«Работы по демонтажу рынка были проведены благодаря слаженным действиям сотрудников ГУВД и Росгвардии по Воронежской области, представителей администрации города. Еще 8 декабря практические все предприниматели обратились к нам с просьбой дать им возможность самим демонтировать объекты, мы пошли им навстречу, помогали в разборе сложных конструкций», — сказал заместитель глава Воронежа Алексей Антиликаторов.

Работы по благоустройству территории бывшего рынка, отметили в мэрии, планируют завершить весной 2017 года.

Мини-рынок «Остужевский» работал с 1993 года, изначально он был рассчитан на 185 торговых мест. После вступления в 2010 году в силу поправок в федеральное законодательство, согласно которым рынки должны работать в капитальных зданиях и сооружениях, администрацией Воронежа в адрес арендаторов рынка было направлено уведомление о расторжении договора аренды. Часть торговцев перебралась на другие рынки. Однако фактически рынок продолжал работать — уже незаконно.

Снести торговые палатки на Остужева власти хотели летом этого года. Тогда экскаваторы встретили около 80 предпринимателей, устроивших импровизированный митинг с требованием сохранить торговую площадку. Предложение перейти на другие рынки предпринимателей не устроило — дело, прежде всего, в том, что платить за легальное торговое место придется значительно больше.

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