Сахалин и Китай: экспорт энергоресурсов растет, доходы сокращаются

Южно-Сахалинск, , 12:01 — REGNUM Сахалин в три раза увеличил объемы экспорта своих товаров в Китай в текущем году. Особо активно КНР закупает у российского региона газ, уголь, водные биологические ресурсы (ВБР). Об этом заявил сегодня, 23 декабря, на пресс-конференции заместитель начальника сахалинской таможни по экономической деятельности Елена Терех.

Она отметила, что Китай в этом году стал лидером по росту экспорта с Сахалина. Китайские партнеры стали импортировать больше энергоресурсов из России. Так, поставки угля, торфа и газа увеличились на 20% по сравнению с 2015 годом. Однако внешний торговый оборот между странами сократился почти на $1,5 млн по сравнению с 2015 годов. В этом году он составил $5,493 млн. Это связано с тем, что цена на газ в 2016 году упала. Поэтому несмотря на повышение объемов экспорта, доходы от продаж голубого топлива упали.

В то же время экспорт товаров в рамках соглашения о разделе продукции уменьшился на 30%. Также сократились поставки ВБР, морепродуктов, лома черных металлов. Общий грузооборота Сахалина с зарубежными покупателями, то он составил 14,5 млн тонн, что на 15% больше, чем в прошлом году.

ИА REGNUM писало, что в апреле текущего года экспорт российского черного золота в Китай вырос на 52,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общий объем поставок тогда составил 4,81 млн тонн сырой нефти.

В июне Россия стала лидером по поставкам нефти в Китай, экспортировав 5,24 млн тонн черного золота. Как отмечалось в докладе главного таможенного управления КНР, это произошло из-за снижения мировых цен на нефть, а также сохраняющегося высокого спроса на этот энергоноситель в Китае. В среднем Россия поставляла около 1,24 млн баррелей нефти в сутки, что на 33,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В это же время выросли объемы поставок сырой нефти из Саудовской Аравии на 33,6%, составив около 961 тыс. баррелей нефти в день. На третьем месте по экспорту энергоносителя в КНР оказался Иран, нарастив поставки в этот регион на 19,5% (619,3 млн баррелей нефти в сутки).

Что касается продаж угля в Китай, в июне 2016 года глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что уголь является одним из базовых экспортных продуктов нашей страны после нефти, нефтепродуктов, газа и черных металлов. По объемам поставок за рубеж этого энергоносителя Россия занимает третье место, обеспечивая углем 64 страны мира. Однако среди приоритетных направлений развития переработки угля в России Новак назвал, в частности, создание новых центров добычи угля, главным образом на востоке страны, с комплексами по переработке угля.

По словам министра энергетики, основной центр потребления угля — это страны АТР. Это, главным образом, Китай. На эту страну приходится около 3,8 млрд тонн угля, что составляет 49% от общего потребления. Далее — Индия (0,95 млрд тонн или 12%). Среди других крупнейших потребителей угля — США (0,8 млрд тонн или 10%) и Евросоюз — 0,73 млрд тонн (более 9%).

Напомним также, что в этом году исполнилось 15 лет с подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ. Еще в 2016 году исполнилось 20 лет с установления китайско-российских отношений партнерства и стратегического взаимодействия.

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