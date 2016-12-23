В 2017 году коммунальные тарифы для ивановцев вырастут на 3,8%

Иваново, , 10:24 — REGNUM Коммунальные платежи для жителей Ивановской области в 2017 году вырастут в среднем не более чем на 3,8%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. Для сравнения — во Владимирской области плата за коммунальные услуги увеличится на 4%, а в Ярославской области на 4,9%.

В соответствии с законодательством, изменятся тарифы один раз, с 1 июля — первые шесть месяцев 2017 года тарифы останутся теми же, что и в 2016 году.

«Продолжается тенденция на ограничение роста платы граждан и сдерживание роста тарифов. Так, если в 2015 году средний индекс роста платы граждан по Ивановской области составлял 8,8%, в 2016 году — 4,3%, то на 2017 год он установлен на уровне 3,8%», — рассказал журналистам заместитель председателя правительства Ивановской области Максим Громов.

По данным и.о. начальника департамента энергетики и тарифов Ивановской области Дмитрия Крылова, цена на газ увеличится на 4%, рост тарифов на электроэнергию составит от 4,9% до 7,1%. Тарифы на теплоэнергию вырастут не более чем на 3%, плата за водоснабжение и водоотведение увеличится на 5%.

Для жителей областного центра рост тарифов на водоснабжение окажется больше — в связи с тем, что ФАС обязала департамент энергетики и тарифов Ивановской области включить в тарифы АО «Водоканал» дополнительные расходы, признанные экономически обоснованными и неучтенные ранее регулирующим органом. В соответствии с расчетами, рост тарифов АО «Водоканал» с 1 июля должен был составить по водоснабжению 21,4%, по водоотведению — 11,7%, на тепловую энергию — 0,8%. Во избежание резкого увеличения платежей за водоснабжение и водоотведение, принято решение включать в тариф неучтенные ранее расходы не единовременно, а поэтапно. Таким образом, с 1 июля 2017 года тарифы АО «Водоканал» вырастут на 14,1%, по водоотведению — на 7,3%, тариф на тепло увеличится в среднем на 2%.

Предельные регулируемые тарифы на проезд в автомобильном транспорте с 1 января 2017 года меняться не будут.