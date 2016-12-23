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«Почта России» готова приобрести 15 тыс. смартфонов на отечественной ОС

Экономика
Речь идет о «мобильных почтово-кассовых терминалах», которые позволяют принимать платежи

Москва, 23 Декабря 2016, 10:24 — REGNUM  ФГУП «Почта России» намерено закупить 15 тыс. смартфонов, работающих на операционной системе отечественного производства, на сумму 195 млн рублей. Информация о тендере, который пройдет в виде электронного аукциона, опубликована на сайте госзакупок.

В документах к аукциону говорится, что в случае закупки по максимальной цене стоимость одного устройства составит 13 тыс. руб. В числе технических требований к смартфонам — поддержка 2G и 3G, наличие слота для карты памяти, поддержка GPS и ГЛОНАСС, частота процессора от 1,2 ГГц. Кроме того, операционная система на смартфоне должна быть отечественной. При этом смартфоны должны быть модели Jolla C или ее эквивалентов.

«ОС: система должна быть сертифицирована ФСБ России по классу АК1 и включать в себя средства криптографической защиты информации, сертифицированные ФСБ России по классу КС1», — указано в документации.

Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров призвал производителей устройств к участию в аукционе.

«Приглашаем всех производителей принять участие в поставке 15.000 смартфонов на мобильной ОС из реестра ПО», — написал он на своей странице в «Твиттере».

Как пояснили в пресс-службе «Почты России», эти устройства представляют собой «мобильные почтово-кассовые терминалы», то есть смартфоны с предустановленными приложениями. Они позволяют принимать платежи за ЖКХ, услуги связи, оформлять страховку, оплачивать кредиты или другие услуги. В настоящее время на предприятии используются 10 тыс. таких устройств.

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Почта России
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