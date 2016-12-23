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В Томске с 1 января вырастет тариф на проезд в общественном транспорте

Экономика
На 1 рубль

Томск, 23 Декабря 2016, 10:19 — REGNUM  С 1 января 2017 года в Томске на 1 рубль увеличится тариф на проезд в электро‑ и автотранспорте. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, соответствующее постановление подписал мэр Томска Иван Кляйн.

В автотранспорте стоимость проезда вырастет до 18 рублей, для пенсионеров — до 15 рублей. В электротранспорте — до 16 рублей, для пенсионеров цена останется прежней — 12 рублей. Провоз багажа будет по-прежнему стоить 10 рублей.

Стоимость проезда для пассажиров-пенсионеров на электротранспорте не меняется. В мэрии уточнили, что это касается пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости.

При этом уточняется, что тарифы установлены в форме предельных максимальных. То есть перевозчики на всех видах транспорта могут возить пассажиров по стоимости как равной, так и ниже предельной. Стоимость проезда перевозчики могут фактически поднять не с 1 января, а с 10 января или с 1 февраля будущего года. Но назначить стоимость проезда выше предельного тарифа они не смогут.

Добавим, по данным мэрии, тариф на перевозку пассажиров и багажа в общественном транспорте Томска остается одним из самых низких в Сибири. Например, в Кемерово и Новокузнецке стоимость проезда на электротранспорте составляет 16 рублей, на экспресс-автобусах — 17 рублей, на маршрутном такси — 18. В Барнауле, где действует наличный и безналичный расчет, стоимость проезда зависит от способа оплаты — от 18 до 20 рублей. В Красноярске проезд на электротранспорте стоит 19 рублей, на автобусе — 22 рубля. В Новосибирске стоимость проезда в электротранспорте — 18 рублей, в муниципальном автобусе — 19 рублей, в маршрутном такси — 20−25 рублей.

На сегодняшний день маршрутная сеть Томка состоит из 34 автобусных маршрутов, пяти трамвайных и восьми троллейбусных. Что касается автобусного парка, заключены договоры на 867 единиц. На линии ежедневно выходит от 600 до 680 единиц автобусов, порядка 60−65 троллейбусов и 30−32 трамваев. С нового года в Томске начнет действовать новая маршрутная сеть, которая будет состоять из 29 автобусных маршрутов.

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Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте
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