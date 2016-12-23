Пятница, 23 Декабря 2016 года
12:13:21 МСК

В «ИнтехБанке» введён мораторий на требования кредиторов

Экономика
В «ИнтехБанке» назначена временная администрация

Москва, 23 Декабря 2016, 10:14 — REGNUM  В ПАО «ИнтехБанк» (г. Москва) на полгода введена временная администрация и на три месяца — мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

«В связи с неустойчивым финансовым положением Публичного акционерного общества «ИнтехБанк» и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, Банк России возложил с 23 декабря 2016 на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев», — сообщили в пресс-службе.

На ближайшие полгода приостановлены полномочия органов управления кредитной организации и полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале. АСВ должно в отведённое время обследовать финансовое положение кредитной организации.

Уточняется, что мораторий на удовлетворение требований кредиторов введён на три месяца. Мера принята в связи с тем, «ИнтехБанк» не смог удовлетворить требований кредиторов в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения. Мораторий действует на основании статьи 189 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Введение моратория — страховой случай. «Порядок выплаты страхового возмещения вкладчикам, в т.ч. индивидуальным предпринимателям, будет определен государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», — уточнили в Банке России.

Читайте также: «Самое интересное по «зачистке» банковского сектора РФ ещё впереди»

Читайте ранее в этом сюжете: Банк России назначил временную администрацию в «ИнтехБанке»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело
Главное сегодня
NB!
23.12.16
Глава ПАСЕ Аграмунт посетит Москву в январе
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
23.12.16
Рязанская мэрия расторгла договор на снос дома Циолковского
РязаньРоссия Судьба архитектурного наследия Культура
NB!
23.12.16
Якутяне — Путину: Почему в богатой республике царит крайняя нищета?
ЯкутскРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Почему Польшу захлестнули протесты
ВаршаваПольша Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Яков РудьВойна Украины — большой бизнес олигарха Порошенко
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
23.12.16
Долги Приморского театра оперы и балета припишут краевой администрации
ВладивостокРоссия Долги предприятий Общество
NB!
23.12.16
«Нефть нашла точку баланса»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
23.12.16
«Доллар может проверить на прочность 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевWashington Post: Алеппо – признак упадка США
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту
БернШвейцария Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
В «АЛРОСА» идут массовые сокращения — «руководство ГОКа экономит на всём»
ЯкутскРоссия Безработица Общество
NB!
23.12.16
Приморье — Путину: проблемы многодетных, в моногородах и на заводах
ВладивостокРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Общество
NB!
23.12.16
Северная Корея считает «смешными» президентские амбиции Пан Ги Муна
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
23.12.16
У РЖД может появиться свой оператор сотовой связи
МоскваРоссия Сотовая связь Экономика
NB!
23.12.16
Девальвация 2.0: Юань потерял еще 28 базисных пунктов
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
«Китаю не до смеха» — СМИ КНР заявляют, что с Трампом «придется воевать»
ПекинКитай Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
23.12.16
Обама наносит «последний удар» по Израилю
Нью-ЙоркСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
23.12.16
Вслед за этапом Кубка мира по биатлону Россия может быть лишена ЧМ-2021
ОслоНорвегия Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
Опубликована видеозапись теракта на рождественской ярмарке в Берлине
БерлинГермания Теракты в Германии Происшествия
NB!
23.12.16
Полиция Мельбурна предотвратила теракт в соборе Святого Павла
МельбурнАвстралия Антитеррор Политика
NB!
23.12.16
«Подарок» на Рождество: Индекс Dow Jones неожиданно пошел вниз
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
23.12.16
«Арест авторов REGNUM — на руку сторонникам раскола между РФ и Белоруссией»
ВитебскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
ещё главное