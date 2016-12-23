В «ИнтехБанке» введён мораторий на требования кредиторов

Москва, , 10:14 — REGNUM В ПАО «ИнтехБанк» (г. Москва) на полгода введена временная администрация и на три месяца — мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

«В связи с неустойчивым финансовым положением Публичного акционерного общества «ИнтехБанк» и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, Банк России возложил с 23 декабря 2016 на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев», — сообщили в пресс-службе.

На ближайшие полгода приостановлены полномочия органов управления кредитной организации и полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале. АСВ должно в отведённое время обследовать финансовое положение кредитной организации.

Уточняется, что мораторий на удовлетворение требований кредиторов введён на три месяца. Мера принята в связи с тем, «ИнтехБанк» не смог удовлетворить требований кредиторов в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения. Мораторий действует на основании статьи 189 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Введение моратория — страховой случай. «Порядок выплаты страхового возмещения вкладчикам, в т.ч. индивидуальным предпринимателям, будет определен государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», — уточнили в Банке России.

Читайте также: «Самое интересное по «зачистке» банковского сектора РФ ещё впереди»

Читайте ранее в этом сюжете: Банк России назначил временную администрацию в «ИнтехБанке»