В Москве в новогодние каникулы ограничат продажу спиртного

Такие меры будут приняты с целью предотвращения травматизма и профилактики противоправных действий

Москва, , 10:03 — REGNUM В период новогодних праздников в Москве будут действовать ограничения на продажу алкогольных напитков, а также прохладительных напитков в стеклянной таре. Соответствующее сообщение опубликовано 23 декабря на сайте столичной мэрии.

Отмечено, что в ночь с 31 декабря на 1 января, а также во все дни рождественских каникул в Москве будет запрещено продавать алкоголь в местах проведения массовых мероприятий. Речь идет о крепких и слабоалкогольных напитках и пиве в любой емкости, а также о безалкогольных напитках в стеклянной таре.

Как пояснил глава Департамента региональной безопасности Владимир Черников, такие меры будут приняты с целью предотвращения травматизма и профилактики противоправных действий. Ограничения коснутся работы лишь тех предпринимателей, чьи торговые точки расположены вблизи мест массовых гуляний и проведения детских елок, а также рядом с городскими парками и площадками фестиваля «Путешествие в Рождество».

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