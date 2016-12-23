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Финляндия обошла северные страны по продаже новогодних туров

Экономика
Всплеск интереса к финскому направлению связан с широкими возможностями семейного отдыха зимой

Москва, 23 Декабря 2016, 10:02 — REGNUM  Финляндия обошла другие северные страны по продажам туров на новогодние каникулы. По мнению туроператоров, это связано с широкими возможностями семейного отдыха: это и горнолыжные курорты, и визит к Санта-Клаусу, и другие зимние развлечения, которые организованы принимающими компаниями преимущественно на русском языке, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По мнению руководителя отдела Европы туроператора BSI group Екатерины Каменевой, всплеск интереса к финскому направлению связан исключительно с новогодними датами. «Причинами выбора именно Финляндии для отдыха в новогодние праздники являются более доступные цены на авиаперелеты, большое количество разнообразных вариантов размещения для семейного отдыха, множество экскурсионных программ, связанных с празднованием Нового года и поездками к Санта-Клаусу.

По ее словам, вне пика новогодних праздников спрос на Финляндию традиционно замирает, и направлением интересуются либо индивидуальные туристы, либо выборочно есть спрос на определённые даты, например, на майские праздники или уже на летний период.

Туроператоры отмечают, что уровень продаж туров в Финляндию превышает прошлогодний. На сегодняшний день практически все туры в эту страну проданы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новогодние каникулы турпоток из России в Финляндию может увеличиться на 25% по сравнению с прошлым годом. Напомним, туристическая отрасль Финляндии сильно пострадала из-за резкого сокращения числа туристов из России. Напомним, валютные колебания и санкции обрушили российский турпоток в 2014 году на 58%.

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