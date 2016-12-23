Пятница, 23 Декабря 2016 года
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Расплата за «мыльный пузырь»: афера «Изумрудной страны» раскрыта

Экономика
Группу должностных лиц, обвиняемых в миллиардных хищениях, будут судить на Алтае
АПК в Алтайском крае
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
АПК в Алтайском крае

Барнаул, 23 Декабря 2016, 10:01 — REGNUM  Прокурором Алтайского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководителей АРФ ОАО «Россельхозбанк», а также бывшего руководителя Ассоциация сельхозтоваропроизводителей и сельхозтоваропереработчиков «Изумрудная страна» и ее сотрудников. Об этом сегодня ИА REGNUM сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Владимир Дондуков.

По его словам, они обвиняются в злоупотреблении своими управленческими функциями, что повлекло тяжкие последствия для банка, а также хищении кредитных денежных средств в особо крупном размере. Также к фигурантам по делу заявлен гражданский иск в размере более 1,5 млрд рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, преступления были выявлены и расследованы УФСБ России по Алтайскому краю. «Изумрудную страну» создали предприниматели Антипины (супруги Ольга и Александр Антипины), которые с 2008 года начали активно скупать в Алтайском крае предприятия и брать под них в «Россельхозбанке» заведомо невозвратные кредиты. Но рано или поздно, «мыльный пузырь» должен был лопнуть. Так и произошло.

В мае 2012 года был арестован бывший директор Алтайского регионального филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» Евгений Роговский. Его подозревали в превышении полномочий при кредитовании группы компаний «Изумрудная страна». Но потом эта персона странным образом «всплыла» в Алтайском государственном техническом университете, куда ее приняли на должность советника ректора АлтГТУ Ситникова по экономическим вопросам.

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Осенью 2016 года более половины высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов, принадлежавших ранее холдингу «Изумрудная страна», были изъяты «Россельхозбанком» за долги ООО «Алтайагроинвест», входившего в структуру обанкроченного холдинга.

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