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Бюджет Краснодара на 2017 год принят: дефицит минимален

Экономика
Власти и дальше планируют снижать разницу между доходами и расходами городской казны

Краснодар, 23 Декабря 2016, 09:57 — REGNUM  В Краснодаре депутаты утвердили основные параметры главного финансового документа на будущий год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа кубанской столицы 23 декабря, основная часть расходов городской казны — 59% — предусмотрены на социальную сферу.

Так, доходы местного бюджета на 2017 год запланированы в сумме 22,3 млрд рублей, из них собственные доходы бюджета — 14,2 млрд рублей, еще 8,1 млрд рублей составят безвозмездные поступления из краевого бюджета. Расходы утверждены на уровне 23,6 млрд рублей. 86% из них или 20,2 млрд рублей предусмотрены на 2017 год в рамках 23 муниципальных программ, разработанных в соответствии с целями социально-экономического развития города.

Дефицит составит 1,3 млрд рублей.

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В 2017 году бюджет Краснодара сохранит свою социальную направленность. 59% всех доходов или 13,9 млрд рублей, будут направлены на финансирование разделов социальной сферы. На образование планируется потратить 11,1 млрд рублей, на здравоохранение — 800 млн, на культуру — 700 млн, на социальную политику — 900 млн, на физическую культуру и спорт — 400 млн рублей.

«Принципиально важно, что бюджет на следующий год принят с минимальным дефицитом, который мы планируем снижать и дальше», — прокомментировал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Так, если в следующем году дефицит составит 1,3 млрд рублей, в 2018 он уже сократится до 0,9 млрд, в 2019 — до 0,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, публичные слушания по проекту бюджета Краснодара на 2017 год состоялись 23 ноября. По сравнению с текущим годом доходы городской казны выросли более чем на 5%, расходы

увеличились на 2%. В 2016 году первоначально утвержденный дефицит превысил 2 млрд рублей. Это на треть больше, чем прогнозируется на следующий год.

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
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