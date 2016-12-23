Пятница, 23 Декабря 2016 года
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Банк России назначил временную администрацию в «ИнтехБанке»

Экономика
Решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением бвнка

Москва, 23 Декабря 2016, 09:38 — REGNUM  Центробанк РФ возложил на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению «ИнтехБанк» (г. Москва) сроком на шесть месяцев, сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением публичного акционерного общества «ИнтехБанк» и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО «ИнтехБанк» приостановлены.

Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.

Порядок выплаты страхового возмещения вкладчикам банка будет определен государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

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