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В 2017 году Алтай не уменьшит расходы на модернизацию дорожной отрасли

Экономика
Только на первый этап проектирования дороги в обход Барнаула планируется потратить 600 млн руб
Дорога в Алтайском крае
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Дорога в Алтайском крае

Барнаул, 23 Декабря 2016, 09:35 — REGNUM  В 2017 году на обслуживание сети автомобильных дорог в Алтайском крае (федеральных, региональных и муниципальных) направлено будет 12,4 млрд. рублей. По заявлению губернатора региона Александра Карлина, это несколько больше той суммы, которую регион предусматривал на эти цели в уходящем году.

«Иными словами, в следующем году внимания дорожной сети мы будем уделять даже больше», — заявил глава.

Программе взаимодействия с Минсельхозом России в 2017 году региону предстоит построить 11 дорог к сельским населенным пунктам и значимым объектам сельского хозяйства. Помимо этого дорожник приступят в проектированию строительства обхода Барнаула.

«Торги уже проведены и начинается проектирование важнейшей магистрали, и это работа на среднесрочную перспективу. Только первый этап проектирования требует 600 млн. рублей», — заявил губернатор. Также он отметил важность капитально отремонтированных участков федеральной трассы, связывающей Алтай с Казахстаном и пообещал продолжить эту работу.

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Напомним, вопросы развития дорожной инфраструктуры в 2016 году обсуждали недавно и главы алтайских муниципалитетов.

«Объем финансирования дорожного хозяйства за счет всех источников составил 12 млрд. 200 млн. рублей. Всего за год построено, реконструировано и отремонтировано 737 км дорог краевого и федерального значения, а также 1100 погонных метров мостовых сооружений», — отмечал первый заместитель главы администрации Алтайского края Сергей Локтев.

По его словам, в план на 2017 год включено 628 км автодорог, в том числе 500 км дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 990 погонных метров искусственных сооружений. Первоочередное внимание будет уделено ремонту опорной сети региональных автомобильных дорог.

Поддержка муниципалитетам на модернизацию уличной дорожной сети составит не менее 400 млн. рублей.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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