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«Для рубля ситуация тревожная»

Экономика
Вмешательство ЦБ может спровоцировать резкое ослабление российской валюты

Москва, 23 Декабря 2016, 09:31 — REGNUM  Динамика рубля становится тревожной. Даже при снижении цен на нефть пара USD/RUB делала попытки обновить годовые минимумы. Это значит, что российская валюта отрывается от динамики нефти и начинает больше реагировать на рыночные настроения и политические ожидания, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

«Однако пока что бюджет России зависит именно от налоговых поступлений из нефтегазового сектора, поэтому дальнейшее укрепление рубля при неизменном уровне цен на нефть может создать проблемы с дефицитом. Именно поэтому Центробанк РФ даже не пытался вмешаться в ситуацию с активным спросом на доллары на российском рынке. Спрос был вызван крупными погашениями внешнего долга, и в прошлом регулятор пытался нейтрализовать негативный эффект от подобных потоков, но не в этот раз», — пояснила Афанасьева.

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«Это означает, что в случае дальнейших попыток рубля укрепиться на рыночных настроениях, ЦБ может вмешаться в ситуацию и спровоцировать резкое ослабление российской валюты. Таким образом, текущие уровни по паре USD/RUB привлекательные для входа в рынок покупками с целью на 61,70 и далее на 62,40», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 23 декабря Центробанк РФ снизил официальные курсы доллара США и евро. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 24,51 копейки и составил 60,8641 рубля. Курс евро к рублю упал на 4,82 копейки — до 63,5604 руб. Цена на нефть марки Brent снизилась до 54,87 доллара за баррель.

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