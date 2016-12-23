В РФ могут ввести лицензирование на энергосбытовую деятельность

Москва, , 09:20 — REGNUM Министерство энергетики России разработало законопроект о лицензировании энергосбытовой деятельности. Документ внесен на рассмотрение в Госдуму, соответствующее распоряжение опубликовано 23 декабря на сайте правительства России.

Проект закона предусматривает предоставление правительству полномочий по установлению дополнительных лицензионных требований, включая требования, касающиеся показателей финансового состояния и соблюдения финансовой дисциплины организаций, занимающихся энергосбытом, и гарантирующих поставщиков.

«Законопроект разработан в целях стимулирования энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков к повышению качества их деятельности, в том числе к надлежащему исполнению своих обязанностей по оплате электрической энергии и мощности», — говорится в пояснении к документу.

Контроль за соблюдением лицензионных требований будет осуществлять уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Также проектом определен порядок создания и обновления реестров информации, в которых содержатся сведения о выданных и отозванных лицензиях и т.п.