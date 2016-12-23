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Новозеландские производители обвиняют Китай в сталелитейном демпинге

Экономика
Крупнейший новозеландский производитель NZSteel подал официальную жалобу

Веллингтон, 23 Декабря 2016, 08:57 — REGNUM  Министерства бизнеса, инноваций и занятости (MBIE) начинает расследование по обвинению китайских производителей в намеренном занижении цен на сталь, сообщает издание Stuff. Представитель министерства заявил, что будет проведено тщательное расследование, несмотря на возможные ответные санкции с китайской стороны.

В своем заявлении NZSteel заявила, что отмечено «резкое снижение цен» на отдельные категории товаров из стали, вводимых из Китая. Жалобы на демпинг поступали ранее в этом году, однако у NZSteel не было достаточно доказательств, чтобы подать официальный запрос. По данным компании, китайские производители получают огромные государственные субсидии (от 8 до 39%). Это позволяет им катастрофически сбрасывать цены, что означает падение рентабельности для новозеландских производителей. Ранее аналогичные жалобы уже рассматривались в Австралии, куда Китай также экспортирует сталь.

В своем официальном ответе китайское правительство заявило, что NZSteel в своей жалобе «не предоставила достаточных доказательств наличия предполагаемых субсидий и вреда, который эти субсидия могла бы нанести промышленности Новой Зеландии». Китайское правительство также не увидело «причинно-следственной связи» между китайским экспортом по низким ценам и рентабельности продукции новозеландских производителей. «Для подтверждения дикой догадки о невероятных субсидиях были использованы цитаты из газет», — подчеркнули в Пекине.

Тем не менее, первоначальная экспертиза MBIE нашла достаточно подтверждений тому, что китайский экспорт стали субсидируется, и что субсидии были причиной «материального ущерба» для металлургической промышленности Новой Зеландии.

В июле издание Stuff сообщало, что китайская сторона угрожала ввести «ответные меры» против новозеландских продуктов, экспортируемых в Китай (молочной продукции, шерсти и фруктов), если в ответ на жалобы производителей стали будет инициировано расследование. Тогда же, премьер-министр Джон Ки призывал не распространять слухи по поводу возможной торговой войны с Китаем и заявлял, что не чувствует угрозы или недовольства со стороны китайских партнеров по поводу возможной проверки. Однако, позднее Ки упрекнул министра торговли Тодда Макклея в том, что тот своевременно не проинформировал премьер-министра о текущей ситуации.

MBIE сообщило, что расследование займет около 6 месяцев, после чего Министерство предоставит свои рекомендации Министерству торговли. Министерство торговли вынесет окончательное решение по итогам расследования, в том числе по вопросу введения новых пошлин. Решение будет оглашено в июле 2017 года.

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Экономическая конкуренция в Азиатско-Тихоокеанском регионе
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