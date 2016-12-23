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Капремонту в Забайкалье мешают «некоторые проблемы»

Экономика
Министерство территориального развития ответило на критику ОНФ
Капитальный ремонт
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Капитальный ремонт

Чита, 23 Декабря 2016, 08:57 — REGNUM  В Забайкальском крае осуществляется комплекс мероприятий, направленный на обеспечение проведения капитального ремонта. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве территориального развития, комментируя обнародованную местными народофронтовцами информацию о «провале» в реализации программы.

«Вместе с тем, в ходе выполнения краткосрочного плана периодически возникают некоторые проблемы. В частности, в начале реализации краткосрочного плана отсутствовал установленный правительством Российской Федерации порядок отбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта. Также собственники помещений в некоторых многоквартирных домах затягивали процесс принятия решения о проведении капитального ремонта, в связи с чем данное решение было принято органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований. Кроме этого, с генеральным директором регионального оператора был расторгнут трудовой договор, при этом до настоящего времени руководитель регионального оператора не назначен», — говорится в ответе министерства на запрос ИА REGNUM.

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В министерстве территориального развития края уточнили, что для выполнения краткосрочного плана «предпринимаются исчерпывающие меры». Например, распоряжением министерства утверждена форма еженедельной отчетности регионального оператора: предоставляется информация о текущем исполнении краткосрочного плана. Кроме того, министерство постоянно проводит совещания с региональным оператором и руководителями органов местного самоуправления по рабочим вопросам. Подрядным организациям, региональному оператору, муниципалитетам предоставляются консультации.

«Работу по реализации краткосрочного плана министерство оценивает как удовлетворительную. Проблемы при проведении капитального ремонта решаются по мере их возникновения», — заявили в министерстве. Уточняется, что недобросовестным подрядчикам, некачественно выполнившим работы по капитальному ремонту в рамках реализации краткосрочного плана, могут отказать во включении в реестр квалифицированных подрядных организаций. Отсутствие подрядной организации в этом реестре не позволит в дальнейшем участвовать в электронных аукционах на выполнение работ по капитальному ремонту в Забайкалье.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, эксперты ОНФ в Забайкальском крае проанализировали исполнение программы капремонта многоквартирных домов в 2016 году. По итогам проверки они сделали вывод, что реализация программы в крае провалена. По данным местных активистов ОНФ, в краткосрочный план капитального ремонта на 2016 и 2017 годы вошли 147 многоквартирных домов, из них работы были завершены в 10.

При этом министр территориального развития Забайкальского края Виктор Паздников не согласился с выводами регионального отделения ОНФ. «Я целиком не согласен с этим. В 74 домах мы работы по капитальному ремонту завершим. Безусловно, сложности имели место быть, мы признаем и сделаем все возможное, чтобы не допустить тех ошибок, которые были допущены», — сказал он.

По данным регионального оператора, в настоящее время в Забайкальском крае завершен капитальный ремонт 42 многоквартирных домов из 60, где работы проводятся силами регионального оператора, еще в шести домах выполнены отдельные виды работ. Всего региональным краткосрочным планом в 2016 году предусмотрен капремонт 74 многоквартирных домов, в том числе накапливающих средства на спецсчетах.

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