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Крах юаня: Аналитики прогнозируют курс 7,5 юаня за доллар в 2017 году

Экономика
По мнению ряда экспертов, Китая стоит на пороге финансовой катастрофы

Пекин, 23 Декабря 2016, 08:45 — REGNUM  Ряд китайских экономических экспертов опубликовали свои прогнозы относительно паритетного курса юаня к доллару США. Эксперты из КНР сошлись во мнении, что 2017 г. станет очень тяжелым для национальной валюты КНР, которая уже в следующем году обновит исторические минимумы 20-летней давности.

Главными причинами грядущей «финансовой катастрофы КНР" — именно так китайские журналисты назвали прогнозы аналитиков — могут стать проводимая политика избранного президента США Дональда Трампа, который ранее неоднократно высказывался о необходимости «научить Китай играть по правилам», а также отток капитала из страны, который Пекин стремится скрыть всеми возможными способами.

«В случае если Трамп сдержит свои обещания, то национальной экономике Китая придется очень непросто. Протекционизм США в первую очередь сыграет злую шутку с китайской валютой. По нашим подсчетам, при таком раскладе курс юаня к доллару может составить около 7,10−7,15. И это самые оптимистичные подсчеты», — сообщил журналистам ведущий аналитик Шанхайского экономического агентства Чжу Укун.

Ряд экспертов полагает, что отток капитала из страны может привезти к резкому падению курса национальной валюты КНР до отметки в 7,4−7,5 юаня за доллар. Таким образом юань вновь вернется к показателям 20-летней давности, когда курс китайской валюты определялся не в ходе торгов, а зависел от жесткой привязки к доллару США. Власти КНР отказались от подобной практики в 2006 г.

По официальной версии, ослабление юаня вызвано финансовой деятельностью третьих стран. В Пекине не сомневаются в стабильных темпах восстановления национальной экономики. Скачки юаня являются временным явлением, которое не может сигнализировать о каких-либо проблемах в экономике страны, пишет «Жэньминь жибао».

За последние 12 месяцев китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США почти на 4%. Многие международные аналитики, опасаются, что из-за девальвации юаня могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ЦБ КНР продолжает ослаблять паритетный курс китайского юаня к доллару США. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, на 23 декабря курс составил 6,9463. Таким образом, главный финансовый регулятор страны ослабил национальную валюту еще на 28 базисных пункта.

Читайте ранее в этом сюжете: Девальвация 2.0: Юань потерял еще 28 базисных пунктов

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