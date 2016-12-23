Суд Литвы подтвердил штраф “Газпрому” в размере €35,6 млн

Вильнюс, , 08:40 — REGNUM

Согласно окончательному решению Главного административного суда Литвы, российская компания «Газпром» обязана выплатить Вильнюсу штраф в размере €35,6 млн. Об этом сообщает литовское агентство BNS.

Как отмечается в тексте судебного постановления, причиной назначения штрафа за два года стало то, что «Газпром» нарушил договоренность 2004 года и не дал согласие компании Lietuvos energija на сделку по обмену газом. В 2014 году самый крупный в истории Литвы штраф был назначен «Газпрому» советом по конкуренции, таким образом, литовский суд подтвердил это решение.

В июне 2014 года совет по конкуренции признал, что, отказавшись подписать соглашение с Lietuvos energija по обмену газом в период с 2013 по 2015 год, «Газпром» создал препятствия для заключения литовской компанией договоров с другими поставщиками газа. Этим были нарушены условия разрешения на покупку концерном 34% акций Lietuvos dujos, которое совет по конкуренции выдал в 2004 году.