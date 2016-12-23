В Сингапуре рост производства увеличился до максимума с марта 2014 года

Сингапур, , 08:32 — REGNUM Промышленное производство в Сингапуре в ноябре увеличилось на 11,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Совета экономического развития Сингапура, сообщает 23 декабря Reuters.

Рост промышленного производства достиг 6,1% в сравнении с предыдущим месяцем и стал самым высоким, начиная с января текущего года. Увеличение производства зафиксировано в первую очередь на предприятиях электронной и фармацевтической промышленности.

Напомним, показатель в 11,9% является самым высоким, начиная с марта 2014 года.

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