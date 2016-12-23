«Нефть нашла точку баланса»

Москва, , 08:30 — REGNUM Торги по нефти 22 декабря завершились ростом. Цена на нефть сорта Brent выросла на 0,5%, до $54,81. В первой половине дня стоимость нефти снижалась до $54,02. Направление цены изменилось после выхода отчета по ВВП США за III квартал. Индекс ВВП в США превысил прогноз и достиг максимального уровня за два года.

Окончательное значение индекса ВВП в США за III квартал 2016 года (3-я оценка) составило 3,5% (прогноз был 3,2%, уточненное значение 3,2%). Для валютного рынка эти данные уже не представляли интереса, поскольку уже завершается IV квартал, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. А вот нефтяной рынок отреагировал на опубликованную статистку положительно, так как восстановление американской экономики в будущем увеличит спрос на нефтепродукты.

Ценовой отскок от уровня $54,02 изменил техническую картину на четырехчасовом периоде и вселил в покупателей уверенность в то, что повышение цен продолжится. Если цена на нефть сорта Brent закрепиться выше $54,50, то рост котировок усилится до $57,23 (максимум 12.12.16). Если давление усилится, цена отступит к поддержке $53,55.