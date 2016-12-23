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«Доллар может проверить на прочность 60»

Экономика
Комментарий аналитика о курсах валют на 23 декабря
Рубль. Доллары
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль. Доллары

Москва, 23 Декабря 2016, 08:27 — REGNUM  Торги на Московской бирже 22 декабря закрылись снижением по доллару и евро. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,33%, до 60,96 руб., курс евро/рубль — на 0,32%, до 63,59 руб.

Российская валюта с открытия торгов вышла в плюс на фоне попыток нефтью развить восходящее движение в направлении $55 за баррель. В течение трех часов курс доллара снизился до 60,73 руб., курс евро — до 63,42 руб. Когда стоимость нефти упала до $54,02, американская валюта подорожала до 61,12 руб., единая валюта — до 63,85 руб.

Валютам не удалось закрепиться на достигнутых уровнях. После публикации порции американской статистики и роста нефтяных котировок на 2% пара доллар/рубль сдвинула сессионный минимум на отметку 60,68 руб. Евро/рубль снизился до 63,52 руб., так как высокий спрос на евро сохранялся на рынке Форекс. Благодаря спросу на рублевую ликвидность в преддверии налогового периода российской валюте удалось по итогам дня закрыться в плюсе, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

По нефти марки Brent ближайшая поддержка находилась на уровне $53,53. Ценовой отскок от уровня $54,02 изменил техническую картину на четырехчасовом периоде и вселил в покупателей уверенность в то, что повышение цен продолжится. Если цена на нефть сорта Brent закрепиться выше $54,50, то рост котировок усилится до $57,23 (максимум 12.12.16).

В Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Продажа валютной выручки экспортерами в рамках налогового периода будет поддерживать рубль до 26 декабря. На 26 декабря приходится пик налоговых выплат (НДС, НДПИ).

Учитывая, что 26 декабря выходной день на зарубежных биржах из-за Рождества, доллар/рубль при стабильных ценах на нефть может проверить на прочность уровень 60 руб. Сегодня, 23 декабря, по рублёвым парам ожидается, что валюты будут торговаться: доллар в диапазоне 60,65 — 61,20 руб., евро — в диапазоне 63,40 — 63,90 руб.

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