Deutsche Bank выплатит $7,2 млрд по искам минюста США

Берлин, , 08:23 — REGNUM

Немецкий Deutsche Bank и Министерство юстиции США достигли соглашения о выплате банком штрафа в размере $3,1 млрд в счет удовлетворения претензий, связанных с манипуляциями на рынке ипотечных бумаг, сообщает Reuters.

Кроме того, крупнейший банк ФРГ выплатит $4,1 млрд в качестве возмещения убытков своих клиентов. Ранее минюст США выявил нарушения банка при торговле ипотечными облигациями. Именно они, по мнению американских властей, стали одним из факторов глобального финансового кризиса в 2008 году.

В сентябре 2016 года стало известно о том, что Deutsche Bank может быть оштрафован на сумму до $14 млрд. Чуть позже СМИ сообщили о снижении размера штрафа до $5,4 млрд.