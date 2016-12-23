Deutsche Bank выплатит $7,2 млрд по искам минюста США
Ранее говорилось о штрафе в $14 млрд
Берлин, 23 Декабря 2016, 08:23 — REGNUM
Немецкий Deutsche Bank и Министерство юстиции США достигли соглашения о выплате банком штрафа в размере $3,1 млрд в счет удовлетворения претензий, связанных с манипуляциями на рынке ипотечных бумаг, сообщает Reuters.
Кроме того, крупнейший банк ФРГ выплатит $4,1 млрд в качестве возмещения убытков своих клиентов. Ранее минюст США выявил нарушения банка при торговле ипотечными облигациями. Именно они, по мнению американских властей, стали одним из факторов глобального финансового кризиса в 2008 году.
В сентябре 2016 года стало известно о том, что Deutsche Bank может быть оштрафован на сумму до $14 млрд. Чуть позже СМИ сообщили о снижении размера штрафа до $5,4 млрд.
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