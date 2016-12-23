У РЖД может появиться свой оператор сотовой связи

Москва, , 06:18 — REGNUM Принадлежащая ОАО «Российские железные дороги» компания «Транстелеком» ведёт переговоры с Tele2 о развертывании на их инфраструктуре виртуального оператора связи, пишет 23 декабря пишет газета «Известия».

«Транстелеком» рассматривает запуск виртуального оператора мобильной связи как одно из стратегических направлений», — сообщила изданию глава департамента по связям с общественностью и коммуникациям ТТК Наталья Ташкеева.

«Речь идёт как о запуске предложения FMC (fixed mobile convergence — продажа абоненту фиксированной и мобильной связи услуг единым пакетом), так и о предоставлении таких услуг, например, холдингу РЖД, частью которого мы являемся. В этом направлении мы открыты к переговорам со всеми операторами», — отметила Ташкеева.

Как сообщается, в пресс-службе Tele2 подтвердили, что переговоры о создании виртуального оператора мобильной связи ведутся «со всеми заинтересованными компаниями».

Напомним, ранее в этом году появлялась информация о том, что над созданием собственных виртуальных операторов сотовой связи работают «Сбербанк» и социальная сеть «ВКонтакте».

Читайте подробнее:

Сбербанк намерен создать мобильного оператора связи

«ВКонтакте» намерена запустить в 2016 году собственного оператора связи