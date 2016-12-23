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«Китаю не до смеха» — СМИ КНР заявляют, что с Трампом «придется воевать»

Экономика
Китайские СМИ очень резко восприняли назначение «врага Китая» профессора Наварро будущим главой Национального торгового совета США
Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Пекин, 23 Декабря 2016, 05:48 — REGNUM  Вчерашнее решение нового президента США Дональда Трампа назначить главой Национального торгового совета Питера Наварро, экономиста и сторонника «жестких» ограничительных мер в отношении Китая, вызвало резкую реакцию в китайских частных и государственных СМИ.

«Когда отдельные лица, такие как Наварро, имеющие резкое предубеждение против Китая, выбраны на руководящие должности в следующей администрации, становится не до смеха», — пишет China Daily.

Официальная государственная газета «Жэньминь жибао» отнеслась к назначению Наварро более сдержанно, но также негативно — назначение «ни в коем случае не является положительным сигналом».

Китайские СМИ отмечают, что «любой шаг, способный испортить отношения (между США и Китаем — прим. ИА REGNUM ) приведет лишь к потерям с обеих сторон», так как крупнейшие экономики мира на сегодняшний день «связаны больше, чем когда-либо».

Однако многие издания не исключают, что с новой администрацией все-таки «придется воевать».

«Китай должен столкнуться с реальностью: команда Трампа поддерживает жесткую линию отношения к Китаю, — говорится в редакционной статье Global Times. — Он должен отказаться от любых иллюзий, и в полной мере подготовиться для отражения наступательных шагов со стороны правительства Трампа».

Редакция Global Times считает, что Китай «является достаточно мощным, чтобы противостоять давлению со стороны Трампа», однако Пекину еще нужно будет «привыкать к напряженности в отношениях между двумя странами».

Как сообщало ИА REGNUM, вчера избранный президент США Дональд Трамп назначил будущим главой Национального торгового совета Питера Наварро, 67-летнего профессора Университета Калифорнии. Наварро является автором ряда книг, посвященных Китаю, самой известной из которых является «Смерть от Китая: Как Америка потеряла свою производственную базу», и расценивает экспансию Китая не иначе как «экономическую войну», которой необходимо оказывать жесткое противодействие.

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