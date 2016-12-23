В 2017 году госинвестиции в Северный Кавказ превысят 5 млрд рублей

Ставрополь, , 00:05 — REGNUM



В 2017 году будет дан старт реализации 20 инвестиционных проектов общей стоимостью 5,2 млрд рублей. Эти проекты войдут в госпрограмму развития СКФО по итогам отбора в рамках первой Бизнес-конференции «Инвестируй в Кавказ!».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минкавказа РФ, инвестиции позволят обеспечить более 2000 рабочих мест в регионах округа, в том числе около 1000 — высокопроизводительных.

В рамках государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» с 2017 года начнут реализовываться тринадцать проектов в сфере агропромышленного комплекса, шесть в сфере промышленности и один проект — в сфере туризма.

Общая сумма государственных инвестиций в реализацию проектов составит 5,2 млрд рублей. Это не более 41% стоимости проектов, запуск которых состоится в следующем году. Из них 40% составят средства федерального бюджета, 1% — регионального.

Уже в марте 2017 года в регионы поступят эти средства и можно начинать реализацию проектов. Еще 59% финансирования проектов составят средства инвесторов или заемные средства.

Итак, из общего числа отобранных инвестиционных проектов, четыре будет реализовано в Кабардино-Балкарской Республике в промышленной сфере и АПК. Это создание селекционно-семеноводческого центра, перевод Нальчикского гидрометаллургического завода на новую территорию и создание на его базе инновационного, наукоемкого, экологически безопасного производства вольфрамового ангидрида, организация производства модифицированного бентонитового порошка для буровых растворов и строительство предприятия по производству автоклавных газосиликатных блоков и жженой извести.В Республике Ингушетия планируется реализовать проекты в промышленной сфере и агропроме. В регионе будет реконструирован комбинат по производству строительных материалов, построен завод по изготовлению алюминиевых профилей и птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки производительностью 10 235 тонн в год.В Чеченской республике отбор прошли три проекта в сфере АПК и один промышленный проект. Там построят овощехранилище на 4 тыс. тонн, хранилище плодоовощной продукции на 10 тыс. тонн для яблоневого сада суперинтенсивного типа, реконструирован ЗАО Райпищекомбинат «Урус-Мартановский» для создания эффективного производства плодоовощной продукции, а также создано специализированное предприятие по промышленному производству молока.В Республике Дагестан будет построено два тепличных комплекса по выращиванию огурцов и томатов площадью по 5 Га. Один из них предполагает строительство современного высокотехнологичного тепличного комплекса в поселке Ленинкент Махачкалы по выращиванию томатов и огурцов в защищенном грунте. Еще один тепличный комплекс по производству огурцов и томатов предполагается построить в поселке Шамхал-Термен Махачкалы.

Два проекта республики Северная Осетия — Алания также касается промышленной и агропромышленной сфер. Это проект по техническому переоснащению и расширению производства молотого доломита и созданию комплекса по приемке, хранению и первичной переработке зерна.В Карачаево-Черкесской Республике прошел отбор туристический проект, предполагающий расширение и модернизацию туристско-рекреационного комплекса «Домбай» за счет строительства канатной дороги и гостиницы. Кроме того, в регионе будет построен новый агропарк и заложен фруктовый сад интенсивного типа.

Наконец, в Ставропольском крае будет построен тепличный комплекс по производству овощных культур площадью 20 га и создан научно-производственный семенной кластер по выращиванию и производству семенного материала для нужд сельхозпроизводителей.

Отметим, что отбор проектов прошел в Пятигорске на I Бизнес-конференции «Инвестируй в Кавказ!». Всего межведомственной рабочей группе было представлено 23 инвестиционных проекта. Двадцать из них прошли отбор и будут включены в подпрограмму государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года.