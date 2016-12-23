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На Ставрополье создадут мясоперерабатывающий завод стоимостью 3,5 млрд руб

Экономика
Это самый масштабный инвестиционный проект в области агропромышленного сектора в стране

Ставрополь, 23 Декабря 2016, 06:20 — REGNUM  

В Ставропольском крае создадут крупнейший на Юге России мясоперерабатывающий завод стоимостью более 3,5 млрд рублей. Это начало самого масштабного импортозамещающего агропроекта в стране.

«Мы планируем создать комплекс по производству мясной продукции, включающим в себя: убой скота, обвалку, производство розничной продукции, колбас, деликатесов и консервов», сообщил руководитель компании «АПП «Ставрополье» Алексей Новиков.

Завод будет создан в границах «Агропромышленного парка «Ставрополье» на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края. Создание завода обеспечит краю 328 рабочих мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Корпорации развития Ставропольского края.

Срок реализации проекта 2017−2019 гг. с выходом на проектную мощность в первый год запуска производства.

«Создание завода станет началом создания самого масштабного инвестиционного проекта в области агропромышленного сектора в стране. Его реализация даст положительный экономический эффект, инвестиции в проект имеют высокую эффективность, а также будут способствовать импортозамещению», — прокомментировал запуск проекта генеральный директор Корпорации развития Ставропольского края Заур Абдурахимов.

«Основная задача, которую мы выполняем, — это обеспечение продовольственной безопасности региона», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень — 2016» в Москве Ставропольский край подписал соглашение между краевым правительством и АПП «Ставрополье» по увеличению производственных мощностей агропарка. Стоимость проекта 9,3 млрд рублей.

Проект предполагает строительство и модернизацию оптово-распределительного центра, включающего мясоперерабатывающий завод, плодоовощной комплекс, завод по производству замороженных овощей, фруктов, ягод и сублимированной продукции, завод по глубокой переработке кукурузы со смежными производствами, комплекс обслуживания автотранспорта.

Ожидается, что реализация проекта позволит до конца 2022 года создать в АПП «Ставрополье» до 950 новых рабочих мест.

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Напомним, Агропарк «Ставрополье» был создан в декабре прошлого года. Он находится в Минераловодском городском округе Ставрополья, крупнейшем транспортном узле региона. Объем инвестиций в этот масштабный проект был заявлен в объеме 52 млрд рублей.

Агропромышленный парк специализируется на перерабатывающем производстве, овощеводстве и транспортно-логистическом обслуживании.

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Проект нацелен на снятие инфраструктурных ограничений агропромышленного комплекса края и близлежащих регионов, создание единого канала сбыта продукции местного производства, доступа сельскохозяйственным товаропроизводителям к современным инфраструктурным объектам.

В рамках проекта предполагается строительство зданий, сооружений и инфраструктуры в трех функциональных зонах общей площадью 190 га. Всего запланировано строительство 20 промышленных площадок.

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Импортозамещение
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