В крупнейший комбинат минеральных удобрений на Ставрополье вложат 42 млрд

Ставрополь, , 06:05 — REGNUM



Опытно-промышленный завод по выпуску высококачественных быстрорастворимых минеральных удобрений стоимостью 2,285 млрд рублей откроет ООО «Альп» в Ставропольском крае. Завод станет первым этапом нового производственного горно-химического комплекса (комбината) по выпуску минеральных удобрений, магниевой и другой минеральной продукции, который будет выпускать продукцию из местного природного сырья и других доступных материалов по инновационным технологиям.

Это самый крупный в истории региона проект в химической отрасли, стоимостью более 42 миллиардов рублей. Он рассчитан на 5 лет и обеспечит свыше двух тысяч рабочих мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Корпорации развития Ставропольского края.

Проект разработан Корпорацией развития Ставропольского края. Он включает в себя четыре этапа реализации. Первый этап — «Производство магниевой продукции, фосфатно-магниевых и растворимых минеральных удобрений по экологически чистым безотходным технологиям»; второй и третий этапы — четыре фабрики по производству магниевой, магниево-калиевой и силикатной продукции из природного серпентинита; четвертый этап — Завод магниево-фосфатных удобрений и Завод серной кислоты.

На первом этапе реализации проекта в 2017—2018 годах инвестиции в строительство составят свыше 2 млрд рублей. Финансирование планируется осуществить за счет собственных средств инвестора — учредителя компании «АЛЬП» — научно-производственного предприятия «Радий».

Предприятие будет выпускать востребованную на рынке химическую продукцию и чистые растворимые удобрения, широко используемые в тепличных хозяйствах, системах капельного орошения и других системах интенсивного растениеводства, такие как монокалийфосфат, моноаммонийфосфат, нитрат калия и сульфат магния. Также планируется производить простые виды удобрений для использования в открытом грунте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минэкономразвития региона.

Завод будет включать в себя несколько модулей — административно-бытовой корпус, производственный и складской комплексы, котельную и очистные сооружения.

Проект предполагает создание более 500 новых рабочих мест. С выходом предприятия на полную проектную мощность — 100 тысяч тонн продукции в год — в бюджеты всех уровней будет поступать порядка 800 млн рублей налогов.

Завод появится в Невинномысском индустриальном парке. Резиденту парка будет предоставлен комплекс господдержки: льготы и преференции, развитая инженерная инфраструктура, энергетические ресурсы и другие формы государственной поддержки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, технопарк «Невинномысск» — крупнейший центр химической промышленности России. Он расположен на площади 804,4 гектара и насчитывает более десяти резидентов со специализацией: промышленное, перерабатывающее производство, транспортно-логистическое обслуживание.

Общая стоимость инвестиционных проектов на территории первой очереди технопарка более 22 миллиардов рублей. Сейчас идет проработка второй очереди крупнейшего в регионе индустриального парка.

В 2017-м на его базе планируется сформировать агрохимический кластер, на основе которого будут внедряться новые технологии для сохранения плодородия почв, а также газомоторный кластер.