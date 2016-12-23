Литовский суд утвердил наложенный на «Газпром» штраф в €35,6 млн

Вильнюс, , 22:09 — REGNUM Литовский суд подтвердил решение Совета по конкуренции 2014 года, согласно которому «Газпром» был оштрафован на €35,6 млн, сообщает Reuters.

Штраф стал наказанием за отказ российского концерна подписать с компанией Lietuvos energija контракт по обмену газовым сырьем. Литовское антимонопольное ведомство решило, что своим отказом «Газпром» воспрепятствовал подписанию литовской компанией контрактов с другими поставщиками газа, чем нарушил условия разрешения Совета по конкуренции на покупку концерном 34% акций литовской компании.

В 2012 году торгующая российским газом компания Lietuvos energijа предложило «Газпрому» обменяться партиями газового сырья, некоторый объем которого Lietuvos energijа могла приобрести в Европе по цене ниже российского. «Газпром» тогда не дал своего согласия на эту схему обмена.

В 2015 году «Газпром» обжаловал решение литовского Совета по конкуренции в суде Вильнюса, но иск тогда был отклонен.

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