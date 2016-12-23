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В Марий Эл могут отменить льготный проезд пенсионерам и школьникам

Экономика
Льготный проезд действовал с 2012 года
По дороге в школу
Александра Майер © ИА REGNUM
По дороге в школу

Йошкар-Ола, 22 Декабря 2016, 21:08 — REGNUM  Депутаты Горсобрания Йошкар-Олы в ходе очередной сессии рассмотрят вопрос об отмене права льготного проезда в отношении пенсионеров и учащихся. Депутатская комиссия уже приняла соответствующее решение, которое опубликовано на портале парламента.

По словам представителя фракции «Справедливая Россия» Андрея Заболотских, одним из возможных решений может быть переход к монетизации льгот, сообщает «7x7».

Заболотских отметил, что «муниципалитет получил рекомендацию приостановить выплаты в том виде, в котором они осуществлялись до самого последнего времени». При этом он не уточнил, откуда поступила указанная рекомендация. «Мне как депутату от «Справедливой России» было сложно принимать решение об отмене льгот, но мой голос не повлияет на окончательное решение», — пояснил парламентарий. Скидка для школьников составляла 260 рублей, для пенсионеров — 100 рублей.

По информации транспортного портала Yolatrans.ru, стоимость обычного проездного на троллейбус составляет 700 рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в следующем году это не единственная льгота, которой будут лишены жители Марий Эл.

Так с января отменяются пониженные ставки налога на имущество организаций в размере 0,5% и 1,1% от налоговой базы для сельскохозяйственных товаропроизводителей. С 2017 года аграрии, у которых были инвестиционные проекты, будут платить налог на имущество по ставке 2,2%.Кроме того, планировалось приостановить действие ряда социальных программ, которые предполагают в основном возмещение части процентной ставки по кредитам из регионального бюджета. Учителя республики в течение следующего года не будут получать субсидии и компенсации на оплату первого взноса в рамках ипотечного кредитования. Лишатся выплат и граждане республики, жилье которых пострадало в результате ЧС природного характера. Также правительство республики намеревалось остановить выплаты многодетным семьям на возмещение процентной ставки по кредитам, привлекаемым для строительства или приобретения жилья. Аналогичных выплат лишатся жители сельской местности. Приостановят выплаты по возмещению части процентной ставки по кредитам, привлекаемым на газификацию и водоснабжение.

Однако после публикации петиции с громким названием «Остановите геноцид многодетных семей в Марий Эл», после обращения инициативной группы в ОНФ, правительство республики отменило решение о приостановлении выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным для покупки или строительства жилья многодетным семьям в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Главу Марий Эл вынудили вернуть льготы многодетным семьям

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Льготы на проезд в общественном транспорте
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