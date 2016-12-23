Роспатент больше не охраняет «тамбовского волка»

Теперь никто не сможет зарегистрировать выражение как интеллектуальную собственность

Тамбов, , 21:07 — REGNUM Роспатент прекратил правовую охрану выражения «тамбовский волк», сообщает «Тамбовская жизнь» со ссылкой на региональное УФАС.

«Отныне никто не сможет зарегистрировать это выражение в качестве своей интеллектуальной собственности, — цитирует издание руководителя Тамбовского УФАС Елену Гречишникову.

Ранее с просьбой о прекращении правовой охраны выражения «тамбовский волк» в Роспатент обратилась группа предпринимателей, с которых тамбовский бизнесмен, зарегистрировавший товарный знак, требовал деньги. На стороне предпринимателей в суде выступило Тамбовское УФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года суд по интеллектуальным правам в Москве признал бренд «Тамбовский волк» народным достоянием, а покупку и использование товарного одноименного товарного знака — актом недобросовестной конкуренции.

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