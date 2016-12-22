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Среднесуточная нефтедобыча в России превысила показатели Саудовской Аравии

Экономика
В октябре 2016 года российская среднесуточная нефтедобыча опередила саудовскую на 2,11%
Энгельс Козлов. Вахта начинается (фрагмент). 1973 — 1975 Энгельс Козлов. Вахта начинается (фрагмент). 1973 — 1975

Москва, 22 Декабря 2016, 20:37 — REGNUM  Среднесуточная нефтедобыча в России в октябре 2016 года достигла отметки в 10,75 млн баррелей в сутки, опередив на 2,11% этот показатель Саудовской Аравии, собщает Росстат.

В частности, добыча нефти в Саудовской Аравии в октябре 2016 года равна 10,53 млн баррелей в сутки. Общая суточная нефтедобыча в странах ОПЕК составляла более 33,64 млн баррелей, включая добычу нефти в Ираке, отмеченную на уровне 4,56 млн баррелей.

По данным Росстата, экспорт нефти из России с января по октябрь 2016 года вырос на 5,7%, достигнув отметки 202,6 млн тонн. Доля экспорта нефти в общем объеме российского экспорта за десять месяцев 2016 года составил 26,3%.

Ранее сообщалось, что нефтедобыча в России с января по ноябрь 2016 года добыча нефти, увеличилась на 2,5%, а добыча природного газа уменьшилась на 0,5%.

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