Недобросовестного костромского застройщика осудили за мошенничество

Мужчина заключил сделки с двумя дольщиками и получил с них деньги до государственной регистрации договоров

Кострома, , 19:44 — REGNUM В Костроме состоялся суд над директором фирмы-застройщика, который обвинялся по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Арбитражный суд Костромской области запретил совершать сделки, направленные на отчуждение квартир в строящемся многоквартирном доме на территории поселка городского типа Красное-на-Волге, а также запретил управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области регистрировать такие сделки.

Однако подозреваемый заключил два договора участия в долевом строительстве и получил денежные средства от дольщиков до государственной регистрации договоров. Общая сумма ущерба, причиненного жителям поселка, составила около четырех миллионов рублей.

На имущество предприятия наложен арест. Суд приговорил директора фирмы к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании ущерба. В период испытательного срока осужденный должен доказать свое исправление и возместить причиненный потерпевшим ущерб.