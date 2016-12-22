Строительство судов позволит увеличить операционные показатели «Атомфлота»

Эксперты проводят итоги работы атомной отрасли уходящего года. Так, ФГУП «Атомфлот» после ввода в эксплуатацию атомного лихтеровоза «Севморпуть» в 2016 году выполнило два рейса в интересах Министерства обороны Российской Федерации

Москва, , 19:42 — REGNUM Продолжилось строительство новых атомных ледоколов: в июне был спущен на воду ледокол «Арктика», в июле на Балтийском заводе заложен третий ледокол новой серии «Урал», продолжается строительство ледокола «Сибирь». Создается портовый флот из пяти судов для работы в порту Сабетта, два буксира — «Пур» и «Тамбей» — уже спущены на воду. В мае и июне 2016 года «ЗиО-Подольск» (предприятие машиностроительного дивизиона Росатома — Атомэнергомаша) завершил изготовление и отгрузил две реакторных установки РИТМ-200 для головного двухосадочного ледокола «Арктика» — они уже установлены на судно. Продолжается изготовление двух реакторов для первого серийного ледокола «Урал». В июле этого года в Санкт-Петербурге прошли швартовные испытания (комплексные испытания судовых систем) плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов», предназначенного для электро‑ и теплоснабжения Чукотского автономного округа с местом базирования в городе Певек. В Певеке начато строительство береговой инфраструктуры для ПАТЭС.

«По итогам года я бы обратил внимание на продолжение строительства судов различных типов: как ледоколов, так и других кораблей, — отметил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. — Во-первых, это отвечает дальнейшей диверсификации деятельности корпорации, способствует развитию и сохранению уникальных компетенций её работников. Во-вторых, это улучшает конкуренцию в судостроении. В-третьих, это позволит активизировать работу в Арктике в целом, увеличить объёмы перевозок по Северному морскому пути, благоприятно скажется на работе морского транспорта в целом».

«Понятно, что в следующем году строительство судов разных классов продолжится. Ведь это позволит увеличить операционные показатели, причём не только за счёт строительства, но и их последующей эксплуатации. Кроме того, это может принести новые контракты, причём не только внутри страны, но и за её пределами», — отметил эксперт.