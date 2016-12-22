Четверг, 22 Декабря 2016 года
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Архангельская область готова разместить арктический испытательный полигон

Экономика
Об этом было заявлено на заседание рабочей группы «Развитие промышленности и технологий» Госкомиссии по развитию Арктики под председательством заместителя министра промышленности и торговли России Василия Осьмакова

Архангельск, 22 Декабря 2016, 18:43 — REGNUM  поручение Минпромторгу России и Росстандарту о создании арктического полигона общего доступа для испытаний различной продукции и техники дал вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики в июне 2016 года в Новосибирске.

На рассмотрение рабочей группы Архангельская область представила три территории с экстремальными климатическими условиями: два на Новой Земле — вблизи Павловского месторождения и на территории национального парка «Русская Арктика» на Северном острове архипелага. Третья точка располагается на Земля Франца-Иосифа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам представителя губернатора Архангельской области по развитию Арктики Льва Левита, Минприроды России положительно оценило предложение Архангельской области создать полигон на основе распределённой модели.

» Арктика очень разная и можно выделить не менее четырёх больших зон, для которых требуется совершенно разная техника. Каждый участок будет соответствовать своим целям. Надо учитывать специфику каждой территории», — подчеркнул Лев Левит.

Разработчикам арктических ГОСТов предстоит определиться с тем, какие производственные ниши необходимо охватить испытаниями. В ближайшее время правительство Поморья будет готовить финансово-хозяйственную модель регионального проекта арктического полигона, где будут предложены линейка опытной продукции и заказчики её испытаний, а также вопросы их финансирования.

На декабрьском заседании Госкомиссии по развитию Арктики Дмитрий Рогозин ещё раз напомнил о необходимости создания на территории Арктической зоны полигонов для проведения тестирования опытно-промышленных образцов оборудования, материалов, технологий и продуктов питания.

«Всё, что производится для нужд Арктики, должно иметь высший стандарт, своего рода «Арктический ГОСТ», — заключил вице-премьер.

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Развитие российской Арктики
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