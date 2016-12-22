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Коми необходим свой НИИ рыбоводства и рыбоводный завод

Экономика
На проект завода в Сосногорске уже потрачено 5 миллионов рублей

Сыктывкар, 22 Декабря 2016, 18:37 — REGNUM  

В Государственном Совете Республики Коми состоялась встреча депутатов с заместителем руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Константином Охотой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета.

Провел встречу первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Коми Александр Макаренко. Он вспомнил ситуацию, которая сложилась в прошлом году со вступлением в силу новой редакции Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна.

«Тогда одним махом на всех основных реках Коми был установлен запрет на любительское рыболовство, в том числе и удочками. Из всех районов республики к депутатам пошли обращения, и Государственный Совет включился в разрешение напряженной социальной ситуации. Дважды мы организовывали круглые столы, затем выходили на Минсельхоз России. В конце концов, проблемные вопросы были сняты, но осадок остался. И этот неприятный опыт надо учесть на будущее, когда мы говорим о таких важных для многих людей вещах, как свободный любительский лов рыбы», — заявил Александр Макаренко.

Сейчас в Государственной Думе находится на рассмотрении проект федерального закона «О любительском рыболовстве», принятый в первом чтении еще в 2013 году. Он также рассматривался в Госсовете Коми с участием широких кругов общественности. В своем отзыве в Госдуму России региональные парламентарии отметили, что при правовом регулировании любительского рыболовства важно учесть интересы местного населения, в том числе сельского. Ведь, по сути, оно представляет образ жизни местного населения, сформированный в течение многих поколений.

Константин Охота, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что из 94 тысяч водных объектов в Коми только 3900 рек и озер занесены в государственный рыбохозяйственный реестр. И на уровне Северо-Западного территориального управления предстоит колоссальная работа, чтобы учесть каждый рыбохозяйственный объект в республике. По большому счету, специалисты должны исследовать каждую малую реку и даже ручей, до многих из которых можно добраться только пешком.

Меняется и отношение государства к простому рыбаку. Росрыболовством принят приказ, согласно которому все территориальные управления обязаны ежеквартально вносить в Федеральное агентство предложения по изменению правил рыболовства. Так что все пожелания с мест регулярно будут передаваться руководству ведомства.

Говорили на встрече и о создании в Коми структурного подразделения специализированной научно-исследовательской организации в области рыболовства, а также о строительстве рыбоводного завода, или рыбоводных модулей. По словам Константина Охоты, анализ показал необходимость этой работы и территориальное управление будет этим заниматься.

«Согласно постановлениям правительства Российской Федерации, предприятия обязаны осуществлять компенсационные мероприятия за нанесение ущерба рыбным ресурсам, но в Коми объемы этой работы явно недостаточные», — сообщил федеральный чиновник.

Председатель парламентского Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Василий Смалий подчеркнул, что Государственный Совет готов поддержать ведомство в решении первостепенных вопросов. Нужно возвращаться и к вопросу строительства в Сосногорске рыбоводного завода, на проектирование которого уже потрачено более пяти миллионов рублей. Вице-спикер Валентина Жиделева отметила, что в науке Коми есть специалисты, которые могут сегодня составить основу создаваемой в республике научной рыбохозяйственной организации. А депутат Сергей Артеев поинтересовался опытом других регионов по развитию рыбоводства.

В завершение встречи Александр Макаренко отметил, что Государственный Совет Коми активно сотрудничает с региональным отделом Северо-Западного территориального управления Росрыболовства по решению возникающих вопросов и подобное сотрудничество приносит результаты. Сегодняшняя встреча на столь высоком уровне только подчеркнула необходимость продолжения этой работы.

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Рыболовство, разведение и переработка рыбы
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